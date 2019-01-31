В Карском море разыщут потопленный немцами сухогруз

Эхо давней войны до сих пор слышно на Севере

Этим летом российские ученые приоткроют завесу тайны над еще одной из загадок Второй мировой войны. Специалисты из Красноярска и Норильска планируют исследовать погибший в Карском море сухогруз "Тбилиси", перевозивший ленд-лизовские грузы.

Корабль исследуют гидролокатором, а затем в его останкам спустятся водолазы,к пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Норильского отделения РГО Олега Костина. По словам исследователя Арктики, сотрудника Сибирского государственного университета Александра Гончарова, ученые надеются поднять на поверхность интересные находки, например, рынду (судовой колокол).

На корабле могла быть техника американского производства – танки, военные джипы или что-то другое. В годы войны по Северному морскому пути переправляли сотни тысяч тонн ленд-лизовских грузов. Из Архангельска их перевозили в порты Диксон, Дудинка, Тикси, Певек.

Пароход "Тбилиси" 1913 г. постройки к 1943-му имел внушительный послужной список, так как участвовал в полярных конвоях PQ-9, PQ-18, QP-8, QP-15, JW-53.

Осенью 1942 г. моряки "Тбилиси" сумели отразить порядка десяти атак немецких самолетов и уклониться от восьми торпед. В итоге сухогруз с танками благополучно прибыл в порт назначения Архангельск.

Но 6 сентября морякам не повезло. Возвращаясь из Дудинки в Архангельск, при выходе из устья Енисея к западу от острова Крестовый, корабль напоролся на мину немецкой подлодки U-636.

Немцы до 1942 г. в Карское море даже не совались, действуя лишь в Баренцевом. Поначалу гитлеровцы считали своими противниками лишь британский военный флот. Немецкое командование было уверено, что Вермахт быстро захватит Север до самого Архангельска, однако блицкрига, как известно, не получилось.

Руководство Главсевморпути распорядилось использовать Северный морской путь на 100%, чтобы доставить жизненно необходимые грузы. Летом 1942 г. на восток из Архангельска ушли десять пароходов. Но немцы об том узнали и спланировали целую серию операций в Карском море. Одной из самых известных стала "Вундерлэнд", или "Страна чудес", как это переводится с немецкого. С августа по октябрь 1942 г. подлодки и корабли Кригсмарине при поддержке гидросамолетов охотилась за советскими конвоями.

Немецкий крейсер "Адмирал Шеер" 25 августа 1942 г., по версии некоторых историков, сначала представившись американским кораблем, потопил советский ледокол "Алексаедр Сибиряков". Экипаж до конца вел огонь по противнику, так и не спустив флаг.



Также немцы уничтожили буксир "Комсомолец" с баржей заключенных и обстреляли порт Диксон и радиостанции на мысе Желания и Ходоварихе. В порту Диксона героический бой большому "Адмиралу Шеер" дал советский сторожевой корабль СКР-19. Он пошел на встречу крейсеру, чтобы отсрочить нападение на порт. Также немца обстреляли с торгового судна "Революционер". Но для крейсера это были не соперники. Тем не менее, получив отпор, гитлеровцы отказались от идеи десанта, предпочтя минирование. Но движение по Северному морскому пути им нарушить удалось, а в советском командовании осознали необходимость лучшей защиты конвоев и портов.

Позже немцы начали операцию "Вундердланд-2", целью которой было потопить арткический конвой ВА-18. 1 октября 1943 г. немецкая подлодка U-703 потопила советский транспортник "Сергей Киров", а U-960 – тральщик Т-896, после чего пароход "Андреев" самовольно покинул конвой, ища спасение в шхерах Минина. Конвой в итоге пришел в Диксон, но потерял половину кораблей.

Все могло быть гораздо хуже, если бы немцы потопили в том же году советские ледоколы, которые шли в ноябре из Карского моря в Архангельск. Немцы тогда решили сосредоточиться на союзных "морских караванах", хотя, благодаря перехваченной радиограмме, знали о советском конвое.

В 1943 г. в Карском и Баренцовом морях рыскало порядка 13 подлодок Кригсмарине. В такой сложной обстановке и возвращался в Архангельск пароход "Тбилиси", но попасть домой ему было не суждено. Взрыв мины произошел в районе второго и третьего трюмов. Упала фок-мачта, в районе мостика разорвало борт и днище. Капитан принял решение выброситься на мель. Из последних сил, зарываясь носом в воду, пароход дотянул до отмели, а затем сел на грунт.



На помощь гибнущему пароходу пришли два корабля – судно Северного пароходства, куда пересела команда, и военный тральщик. Вскоре "Тбилиси" разломился пополам и затонул.