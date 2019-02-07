Японцы вероломно напали на Порт-Артур

Территориальный спор с Токион ведется с начала прошлого века

Пока в России и Японии следят за странными переговорами о возможной передачи Токио двух курильских островов, самое время вспомнить, когда между нашими двумя странами начался спор, который не может закончиться до сих пор.

Пусть не обольщаются те, кто считают японцев мирным народом, который просто хочет вернуть свое. Весь прошлый век Япония воевала сначала с Российской империей, а затем с СССР, а те зверства, которые японцы чинили по отношению к китайцам, могут заставить содрогнуться. Так, в 1894 г. японцы заняли китайский Люйшунькоу, который затем станет российским Порт-Артуром. Островитяне устроили четырехдневную резню, уничтожив 20 тысяч мирных жителей. Гору тел облили маслом и подожгли, поддерживая огонь в течение десяти дней.

Японию вынудили вернуть Люйшунькоу Китаю по Симоносекскому договору, но японцы уже тогда решили вернуть город, который перешел на правах аренды России. Тогда и возник Порт-Артур.

Для японцев русские там были, словно бельмо на глазу, поэтому в ночь с 8 на 9 февраля японская эскадра без предупреждения атаковала Порт-Артур. Тогда и началась Русско-японская война, которая, по сути, еще не окончена.

Ночью четыре японским миноносца вышли к Порт-Артуру и торпедировали русский крейсер "Паллада" и броненосец "Ретвизан". Также пострадал самый мощный корабль русской эскадры – 120-метровый броненосец "Цесаревич". Все эти корабли к огромному сожалению российского командования выбыли из строя на длительный срок.



Японцы провели разведку и выяснили, что русские приходят в себя и не ожидают новой атаки. Вице-адмирал Дэва Сигэто смог убедить адмирала Того, что это исторический момент для нападения. Японская эскадра пошла вперед.

Вражеские корабли заметили с русского крейсера "Боярин". Моряки обстреляли флагман "Микасу" и поспешили к своим, так как силы были неравные. В 11 часов уже 9 февраля началась перестрелка с дистанции около 8 километров. Японцам удалось повередить "Новик", "Петропавловск", "Полтаву", "Диану" и "Аскольд. В свою очередь, русские моряки снесли кормовой мостик на "Микасе".

После этого японцы попытались уйти, однако подставили борта под русские береговые батареи. Прямы попадания получили броненосцы "Сикисима", "Иватэ", "Фудзи" и "Хацусэ". В ходе морского боя в Желтом море пробоину ниже ватерлинии получил малый бронепалубный крейсер "Новик", у которого вообще интересная история. Корабль участвовал во многих морских сражениях, пока в августе 1904 г. не получил пять попаданий от "Цусимы". Капитан приказал затопить корабль. Затем его подняли японцы и переименовали в "Судзуя". Броненосец послужил врагу до 1913 года.



Возвращаясь к основной теме, стоит сказать, что в битве при Порт-Артуре однозначной победы японцев не было, хоть они и потеряли меньше людей. Но сражение положило начало войне с маленькой Японией, о которую огромная Российская империя обломала себе все зубы.