Украинские националисты жестоко отомстили на Волыни

Повстанцы заставляли убивать даже родственников-поляков

Лозунг "Украинской повстанческой армии" (запрещена в России) "Слава Украине" стал официальным приветствием в вооруженных силах Украины. Современным киевским властям нравятся бандеровцы. Как ни крути, они боролись за независимость Украины – от Советской России, Германии и вообще от всех.

Но некоторые страницы в истории запрещенной в РФ УПА в Киеве предпочитают не вспоминать. Одна из них – известная Волынская резня 1943 года, в ходе которой украинские националисты убили свыше 36 тыс. человек. Поляки на официальном уровне считают резню геноцидом и не простили украинцев до сих пор.

9 февраля 1943 года сотня повстанцев под командованием Григория Перигийняка напала на польскую деревню Паросля на Волыни. Тогда было убито от 149 до 173 мирных поляков. Эту дату и принято считать началом Волынской резни.

Прежде чем о ней рассказывать, необходимо назвать события, которые привели к таким трагическим последствиям. В 1919 году украинцы проиграли войну полякам, которые заняли всю восточную Галицию. Буковина стала румынской, а Закарпатье – чехословацким.

Согласно Рижскому договору, который был заключен 21 марта 1921 года, Западная Украина и Западная Белоруссия вошли в состав Польши. Тогда этнические украинцы отказывались признавать польскую власть, бойкотируя перепись населения и выборы в сейм, так как поляки их притесняли, стараясь искоренить украинский язык как таковой.



Под властью поляков украинцам пришлось очень несладко, поэтому они их ненавидели всей душой. Стравливали друг с другом поляков и украинцев немцы во время Второй мировой войны, этим же занимался и СССР, который видел будущее украинцев в своем составе. Но больше в этом были замешаны гитлеровцы, умело манипулируя двумя сторонами.

Отряды украинских повстанцев сформировались в 1942 году. Националисты начали истреблять польское население в юго-восточных провинциях довоенной Польши. Таким образом они давали понять, что это украинская земля. После того, как было совершено нападение на Паросль, польское правительство, находящееся в изгнании, попыталось договориться с украинцами через Зигмунта Яна Румеля.

Но в Волыни его разорвали лошадьми. Переговоры не удались, а националисты обезумели от крови, после этого начались массовые убийства. 11 июля 1943 года повстанцы атаковали более 150 населенных пунктов. Если украинцы заступались на местное население, их также убивали. По некоторым данным, у украинцев даже требовали избавиться от родственников-поляков, либо выдать их.

Поляков убивали в львовском, тернопольском и станиславском воеводствах. Позже к геноциду присоединилась дивизия СС "Галичина", состоящая из украинцев.

Поляки в ответ формировали отряды самообороны, которые частично поддерживали подпольная Армия Крайовой и советские партизаны, также воевавшие с бендеровцами. В отместку бойцы Армии Крайовой также атаковали украинские села и убивали мирных жителей. Зачастую это делалось вопреки приказам командования, желание отомстить было слишком велико. Так случилось в селах Сахрынь и Павлокома, когда были убиты сотни украинцев, включая женщин и детей.



Согласно данным историков, украинцев погибло на Волыни от двух до трех тысяч, в то время как по некоторым оценкам поляков убили от 30 до 80 тыс., то есть намного больше. Все это дает основание утверждать, что поляки были все же защищающейся стороной, а украинские националисты массово уничтожали мирное население, которое не могло себя защитить.