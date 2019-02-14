Линия Маннергейма стала кошмаром для красноармейцев

Чтобы победить финнов, пришлось целый месяц учиться воевать заново

В тот момент когда НАТО собирает силы на восточном направлении для сдерживании России, вооружая Польшу и Прибалтику, самое время вспомнить про оборонительную линию Маннергейма, которую создавали финны накануне Второй мировой войны, и которая была прорвана советскими войсками 15 февраля 1940 года.

О том, что русские могут прийти, чтобы вернуть стратегически важный Выборг и отодвинуть от Ленинграда границу, финны поняли еще в 1918 г. и уже тогда начали готовить оборонительную линию. Но своего апогея строительство достигло при Маннергейме, к слову, бывшем офицере российской армии.

К началу Зимней войны весь участок от Финского залива до Ладоги длиной 135 км был буквально напичкан дзотами, дотами, блиндажами и фортами. Берег залива прикрывали крупнокалиберные батареи, а на берегу Ладожского озера стояли железобетонные форты со 120-мм и 152-мм орудиями.

Маннергейм построил так называемые доты второго поколения, в Финляндии их называли "миллионами", так как на строительство каждого уходило до миллиона марок. Всего их было построено семь. Это были мощные железобетонные сооружения, из которых можно было вести огонь на 180 градусов. А сами доты соединялись с подземным убежищем-казармой. Число амбразур могло доходить до четырех-шести, внутрь ставились орудия. Также было построено огромное количество пулеметных дзотов и бронеколпаков, из-под которых вели огонь стрелки.

Кроме того, финны опутали линию колючей проволокой, поставили рогатки, врыли так называемые надолбы и расставили множество мин.

Линия Маннергейма сдерживала наступление Красной армии около двух месяцев. Всего в нем участвовали пять армий, 2900 танков, 3 тыс. самолетов, 24 дивизии общей численностью 425 тысяч человек. Оборонявшихся финнов было меньше в три раза, однако их оборонительные укрепления были идеально замаскированы, а сами солдаты Суоми были прекрасно обучены и экипированы для войны в суровых, почти арктических условиях.

С самого начала в Красной армии недооценивали противника. Перед первым штурмом разведка так и не смогла добыть план расположения дотов – с ходу линией Маннергейма овладеть не удалось. Шли кровопролитные бои.

Тогда всемирную известность получили финские "кукушки" – снайперы, сидящие на деревьях. Финны успешно применяли коктейли Молотова, которых было выпущено больше полумиллиона. Активно применялась тактика партизанской войны.

Красноармейцам пришлось учиться. Начали создаваться отряды лыжников, а также штурмовые группы, которым выдали взрывчатку для уничтожения укреплений. Стало понятно, что дальше не пройти, если не взорвать хитрую линию обороны финнов. Штурмовиков тренировали около месяца.

Генеральное наступление началось 11 февраля на Карельском перешейке. После почти двух с половиной часов артподготовки вперед пошли танки и пехота.

К концу дня 123-я стрелковая дивизия уничтожила 8 железобетонных дотов и около 20 дзотов, продвинувшись на глубину полутора километров. Следующие два дня прошли в финских контратаках, однако в итоге красноармейцы прорвали оборонительную линию на всю глубину, за что "сто двадцать третья" получила орден Ленина.

Прорвать линию здорово помогли два новых танка КВ-1, которые сильно потрепали позиции финнов. И 15 февраля был взят Хотинен. Однако по всей линии шли упорные бои, в частности, за высоты "Круглая", "Дыня".

После прорыва линии Маннергейма исход войны был предрешен. Выборг, Каменногорск, Светогорск, Приозерск и другие населенные пункты стали территорией СССР.

Позже Маннергейм назовет линию выдумкой советской и финской пропаганды. Якобы там не было столь серьезных укреплений, чтобы столько времени сдерживать огромную Красную армию. И миф о неприступности укреплений якобы был выдуман для оправдания неудач красноармейцев.

Однако большая часть современников, историков и участников этих событий уверяет, что финны воевали более прогрессивно. И только после того, как советское командование осознало, что финнов не взять нахрапом, наступление стало успешным.