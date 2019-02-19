"Небесную сотню" расстрелял таинственный спецназ

В Киеве до сих по выясняют, кто расстреливал людей на Институтской, но обвиняют "Беркут"

В эти дни на Украине вспоминают самые трагические события 2014 г. на Майдане. В феврале в Киеве произошли события, которые во многом предрешили войну в Донбассе. 18 февраля демонстранты пошли на штурм здания парламента на Грушевского, которое защищала милиция и "Беркут". Начались столкновения, силовиков потеснили, а 20 февраля по протестующим был открыт снайперский огонь. Погибли 59 человек – 49 протестующих и 4 милиционера.

Всего за несколько дней, по данным Минздрава Украины, были убиты 106 человек. Отсюда и пошло название "Небесная сотня".

На Институтской улице до сих пор места, где погибли люди, обведены краской. Центр Киева очень политизирован – плакаты, транспаранты и портреты погибших, как будто столкновения были только вчера.

Сейчас украинские СМИ без тени сомнения пишут, что это были снайперы-беркутовцы, которые расстреливали "мирных граждан". Однако никаких доказательств до сих пор представлено не было.

По версии российских официальных властей и сегодняшней украинской оппозиции, расстрел организовали организаторы Евромайдана, чтобы дескредитировать "Беркут" и еще больше обострить революционную обстановку. Действительно, бойцы спецподразделения МВД Украины могли применить оружие гораздо раньше, так как по словам экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко, им раздали оружие и разрешили применять его в рамках закона о милиции. Оружие тогда было у обеих сторон.

Расстрел 20 февраля из снайперских винтовок как раз не помог Януковичу сохранить власть, а быстро превратил его в политического трупа. Бывшему президенту пришлось подписать Соглашение об урегулировании политического кризиса на Украине, а затем он и вовсе лишился своих полномочий.



Достоверно установлено, что участники Майдана и милиционеры погибли от одних и тех же пуль. То есть стрельба велась по обеим сторонам.

По версии экс-главы СБУ Александра Якименко, стрельба велась из здания филармонии, которое было под контролем оппозиции. Он утверждал, что Дмитрий Ярош и Олег Тягнибок из запрещенных в России партий "Правый сектор" и "Свобода" просили дать им группу "Альфа" для зачистки здания от снайперов. Однако было необходимо согласие от коменданта Майдана Андрея Парубия, которое тот не дал.

В результате снайперы бесследно исчезли, а все попытки киевских властей найти конкретных заказчиков и исполнителей так и не увенчались успехом. За пять лет было вынесено 35 приговоров, один обвиняемый получил реальный срок. Видимо, доказательств просто нет.

Рассказанное Якименко сильно отличается от того, что пишут сейчас украинские газеты. По его словам, сотрудники милиции были деморализованы и отступали, а их выбивали, как в тире "по-разному" вооруженные демонстранты.



Затем, когда первая волна отстрела закончилась, из здания вышли примерно 20 человек с саквояжами для снайперских винтовок, "хорошо одетых" и похожих на сотрудников спецназа. Они разделились на две группы по 10 человек, одна из которых растворилась в толпе, а вторая переместилась в гостинцу "Украина", из которой продолжила огонь.

Якименко полагает, что за Парубием и другими лидерами Евромайдана стояли американские спецслужбы, а снайперы могли быть иностранными наемниками. Но и эта информация, разумеется, не имеет официального подтверждения.