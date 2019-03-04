Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

F-35 показал свою сверхманевренность

Фото: wikipedia.org
В бою истребитель будет неудержим

На учениях в Аризоне истребитель пятого поколения F-35A показал, что его будут ценить в ВВС не только из-за продвинутого радара и стелс-технологий, но и за потрясающую маневренность.

На видео, которое опубликовал в Instagram пользователь andyo_dojo, он же капитан Эндрю Олсон, самолетуходит на мертвую петлю, затем сваливается в плоский штопор, после чего неожиданно зависает в воздухе и летит в другую сторону.


Олсон охарактеризовал это как маневрирование на малой скорости с большим углом атаки. В воздушном бою такие возможности могут сильно пригодиться, так как летчик может изменить направление и появиться там, где его не ждут.

С другой стороны, замедление чревато нехорошими последствиями, так как истребитель превращается в легкую мишень для противника. Но ее еще нужно обнаружить и захватить.

Современные истребители, такие как Су-35С, Су-57, F-22 и другие активно используют свои двигатели с отклоняемым вектором тяги. F-35A для ВВС, в отличие от F-35B, созданного для Корпуса морской пехоты США, не имеет такового. Только у F-35B есть дополнительные сопла, которые отклоняются влево и вправо.

Тем не менее, классический F-35A показывает очень неплохую маневренность, хотя и не делает ничего такого, что не могут российские и даже китайские асы.

Как пишет Олсон, летчики из Demonstration Team готовят немало сюрпризов к международному авиакосмическому салону в штате Флорида, который состоится в конце марта этого года. И фигуры высшего пилотажа на F-35A станут, в своем роде, "изюминкой на торте".

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Россиянам приготовили месть за "керченский инцидент"

В Евросоюзе практически согласовали новые санкции

"Полезла какая-то гадость": Скрипаль разоткровенничалась об отравлении

Подробности прогремевшего на весь мир дела появились в годовщину событий в Солсбери

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей