F-35 показал свою сверхманевренность

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На учениях в Аризоне истребитель пятого поколения F-35A показал, что его будут ценить в ВВС не только из-за продвинутого радара и стелс-технологий, но и за потрясающую маневренность.
На видео, которое опубликовал в Instagram пользователь andyo_dojo, он же капитан Эндрю Олсон, самолетуходит на мертвую петлю, затем сваливается в плоский штопор, после чего неожиданно зависает в воздухе и летит в другую сторону.
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Full send. The demo is coming together and we can’t wait to bring it to you. See you on the road! Special shoutout to my safety observer, wingman, coach, bro, and fellow #lightningdriver @gambit1535 . He’s been a part of this from the beginning. Getting ready for @mlbairshow, @b_lilley_321 ! 📸 by @theromanticjaguar (great name btw),repost from @patriot_ops #fullsend #sent #sendit #f35 @lukeafb @f35demoteam
Олсон охарактеризовал это как маневрирование на малой скорости с большим углом атаки. В воздушном бою такие возможности могут сильно пригодиться, так как летчик может изменить направление и появиться там, где его не ждут.
С другой стороны, замедление чревато нехорошими последствиями, так как истребитель превращается в легкую мишень для противника. Но ее еще нужно обнаружить и захватить.
Современные истребители, такие как Су-35С, Су-57, F-22 и другие активно используют свои двигатели с отклоняемым вектором тяги. F-35A для ВВС, в отличие от F-35B, созданного для Корпуса морской пехоты США, не имеет такового. Только у F-35B есть дополнительные сопла, которые отклоняются влево и вправо.
Тем не менее, классический F-35A показывает очень неплохую маневренность, хотя и не делает ничего такого, что не могут российские и даже китайские асы.
Как пишет Олсон, летчики из Demonstration Team готовят немало сюрпризов к международному авиакосмическому салону в штате Флорида, который состоится в конце марта этого года. И фигуры высшего пилотажа на F-35A станут, в своем роде, "изюминкой на торте".
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