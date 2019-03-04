F-35 показал свою сверхманевренность

В бою истребитель будет неудержим

На учениях в Аризоне истребитель пятого поколения F-35A показал, что его будут ценить в ВВС не только из-за продвинутого радара и стелс-технологий, но и за потрясающую маневренность.

На видео, которое опубликовал в Instagram пользователь andyo_dojo, он же капитан Эндрю Олсон, самолетуходит на мертвую петлю, затем сваливается в плоский штопор, после чего неожиданно зависает в воздухе и летит в другую сторону.

Олсон охарактеризовал это как маневрирование на малой скорости с большим углом атаки. В воздушном бою такие возможности могут сильно пригодиться, так как летчик может изменить направление и появиться там, где его не ждут.

С другой стороны, замедление чревато нехорошими последствиями, так как истребитель превращается в легкую мишень для противника. Но ее еще нужно обнаружить и захватить.

Современные истребители, такие как Су-35С, Су-57, F-22 и другие активно используют свои двигатели с отклоняемым вектором тяги. F-35A для ВВС, в отличие от F-35B, созданного для Корпуса морской пехоты США, не имеет такового. Только у F-35B есть дополнительные сопла, которые отклоняются влево и вправо.

Тем не менее, классический F-35A показывает очень неплохую маневренность, хотя и не делает ничего такого, что не могут российские и даже китайские асы.

Как пишет Олсон, летчики из Demonstration Team готовят немало сюрпризов к международному авиакосмическому салону в штате Флорида, который состоится в конце марта этого года. И фигуры высшего пилотажа на F-35A станут, в своем роде, "изюминкой на торте".