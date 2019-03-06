На Западе оценили российский Су-34

"Утенок" взял лучшее от Су-27 и превратился в идеального тактического бомбардировщика

Новый российский истребитель-бомбардировщик Су-34 или "утенок", как его называют летчики за характерную форму носа, получил хорошие отзывы в зарубежной прессе.

Журнал The National Interest хоть и напомнил, что самолет начали разрабатывать в 1980-х, но заморозили программу из-за распада СССР, назвал современный вариант бомбардировщика успешным и вполне конкурентоспособным.

Действительно, программу Су-34 возобновили на должном уровне только в 2005 году. Тогда основное оборудование самолета морально устарело, однако от машины не отказались. "Утенок" получил новую авионику, цифровые дисплеи, новую навигационную систему, а также средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и подавления комплексов ПВО.

Последние NI находит наиболее интересными, так как, по заявлению разработчиков, системы Су-34 снижают вероятность его поражения с земли примерно в 20 раз. Более того, самолет может "прикрыть" целую группу истребителей и даже сделать так, что они вовсе исчезнут с радаров противника. По оценке западных экспертов, эффективность оборудования Су-34 примерно такая же, как у американского палубного самолета радиоэлектронной борьбы EA-18G.

Исходя из открытых данных, российский бомбардировщик использует модули РЭБ Хибины и Л005-С Сорбция-С. На видео, которое опубликовало Минобороны РФ, Су-34 заправляются на сильном морозе в небе Урала, что само по себе хороший тест для самолета и пилотов. Но еще и сообщается, что полеты проводились при сильном радиоэлектронном воздействии условного противника, а это сложнее вдвойне.

Западные эксперты называют Су-34 самым совершенным и продвинутым самолетом, который был использован в ходе сирийского конфликта с российской стороны. Появились "утята" в небе Сирии, после того как турецкий F-16 сбил Су-24 ВКС РФ в ноябре 2015 года. Тогда бомбить позиции террористов начали отправлять Су-34, сделанные на базе "Фланкера" с ракетами "воздух – воздух". Такой самолет может за себя постоять в бою с любым истребителем. К слову, тогда же в Хмеймим перебросили Су-35С.

Преимущество Су-34 еще в том, что его можно модернизировать и дальше. Самолет уже доказал свою надежность, хотя трагический инцидент над Японским морем, когда столкнулись два бомбардировщика, потряс многих. Впрочем, по мнению NI, версия "ошибка пилота" выглядит вполне правдоподобной.



Летчикам нравится Су-34. Самолет комфортный, если сравнивать его по этому показателю, например, с Ту-95, это небо и земля. Как уже было сказано, самолет отлично вооружен и защищен в небе.

Очевидно, что в ближайшие десятилетия Су-34 станет основным российским тактическим бомбардировщиком и окончательно вытеснит устаревший Су-24. Первую эскадрилью Су-34, самолеты которой и засветились в ролике, сформировали на Южном Урале в начале прошлого года. Сейчас ВКС РФ формируют вторую.