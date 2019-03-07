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"Гастролеры" взорвали самолет с пассажирами

Фото: wikipedia.org
Овечкины устроили настоящий кошмар у границы с Финляндией

При СССР очень не любили освещать события, которые так или иначе бросали тень на репутацию советских граждан. 8 марта 1988 года произошел инцидент, который сильно омрачило Международный женский день в Стране Советов. Достаточно известная семья захватила самолет Ту-154, сумев пронести на борт самолета оружие в футлярах для музыкальных инструментов.

Конечно, речь идет о многодетной семье Овечкиных из Иркутска и борте номер 85413. Интересно, что эти люди не были никакими диссидентами или маргиналами, хотя судьба складывалась у них непросто.

У Нинель Овечкиной было 11 детей – 7 сыновей и 4 дочери. Отец семейства Дмитрий сильно выпивал и брался за ружье, и 3 мая 1984 года старшие сыновья Василий и Дмитрий просто расправились с ним. Суд их оправдал, однако психологическую травму несомненно они получили, как и их мать.

К семейным неурядицам добавилась и антиалкогольная кампания, которая проводилась в СССР. Дело в том, что большую часть своей жизни Нинель проработала продавцом в винно-ликерочном магазине, и вдруг осталась без работы. По данным следствия, она тайно торговала дешевой водкой.

Известно, что семья сильно не бедствовала – исполком выделил им частный дом и участок в 8 соток, что было очень неплохо по советским меркам. Нинель установила жесткую дисциплину, поэтому несмотря на относительно тяжелое детство, жили Овечкины сносно.

Заметив, что старшие сыновья увлеклись музыкой, мать отдала их в областное музыкальное училище на отделение духовых инструментов. Вскоре в нем учились уже все семь братьев Овечкиных. А в конце 1983 года образовался ансамбль "Семь Симеонов", дебют которого состоялся не где-нибудь, а на сцене Гнесинского училища.

Ансамбль выиграл ряд конкурсов и даже приобрел известность в Советском Союзе. Музыка приносила деньги, и к моменту захвата самолета семья принадлежала к среднему классу.

В ноябре 1987 года "Семь Симеонов" побывали с концертом в Японии, где им предложили контракт. Уже тогда они решили остаться за границей, но тогда не захотели бросать мать и сестер.

Фото: wikipedia.org8 марта 1988 года вся семья прибыла в аэропорт Иркутска и села на самолет, следующий до Ленинграда. Обрезы удалось провезти в футлярах, тогда досмотр вещей был намного проще. Достав оружие, Овечкины потребовали направить самолет в Лондон. Экипаж до этого никогда не летал за границу и не знал многих нюансов. К тому же топлива было немного. Экипажу удалось убедить террористов, что топлива хватит только до Финляндии, а затем летчики посадили самолет на военном аэродроме Вещево недалеко от границы Финляндии.

Когда Овечкины увидели советских солдат, то сразу поняли, что их обманули. Дмитрий Овечкин стал ломиться в кабину и требовал взлететь, в бешенстве он застрелил бортпроводницу. По их требованию самолет заправили. Однако улететь им не дали. В 19.10 начался штурм, но его проводила не "Альфа", а спецназовцы патрульно-постовой службы милиции.

В ходе штурма милиционеры ранили четырех пассажиров. Овечкины успешно отстреливались. Когда кончились патроны, террористы решили собраться вместе и взорвать бомбу, но Игорь передумал и в последний момент спрятался. Когда прогремел взрыв, Овечкины уцелели, в фюзеляже образовалось отверстие. В этот момент кто-то открыл аварийный люк и пассажиры в панике начали выбегать.

После этого Нинель приказала Василию застрелить ее, себя и старших детей. Игорь спрятался и избежал страшной участи. Сергей также сумел выбраться из самолета.

Всего во время спецоперации погибли 9 человек: пять Овечкиных, бортпроводница и трое пассажиров. Ранения и травмы получили 19 человек, в основном это пассажиры, раненые спецназовцами. Оставшихся в живых братьев и сестер судили. Игорь получил 8 лет, Ольга – 6. Но отсидели они только 4,5 года и были освобождены досрочно. Основные исполнители погибли в самолете.

Александр ИЛЬИН
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