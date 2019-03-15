Самолет США бесследно исчез над Тихим океаном

В отличие от рейса MH17, от этого борта не нашли даже кусочка

57 лет назад произошел один из самых таинственных и зловещих эпизодов в истории мировой авиации. Над Тихим океаном бесследно исчез американский L-1049, на борту которого находилось 107 человек. Поршневой авиалайнер выполнял перелет с Марианских на Филиппинские острова.

На борту находились 93 военных армии США и трое армии республики Вьетнам. Одну из посадок на сложном маршруте самолет совершил на острове Гуам, где находится военная база США. В это время набирала обороты холодная война, чтобы буквально через пару месяцев разразиться Карибским кризисом.

Самолеты и корабли обследовали 144 квадратных миль на месте предполагаемого падения, но не нашли абсолютно ничего, что хотя бы отдаленно напоминало обломки воздушного судна. В этом разница с авиакатастрофой борта "Малазийских авиалиний", который пропал над Южно-Китайским морем в 2014 году. Через год в 4 тыс. км от места ЧП нашли обломки самолета. Также нашли обломки печально известного "Боинга-777", потерпевшего крушение в Донецкой области, хотя точная причина его падения до сих пор не выяснена.

Но L-1049 исчез так, как будто его и не было. Единственное за что, могли зацепиться члены комиссии, которая расследовали катастрофу, это показания экипажа танкера, который проходил недалеко от предполагаемого места падения лайнера. Они утверждали, что в воздухе произошел взрыв неустановленного объекта, который и мог быть L-1049.

Техническое состояние самолета было близко к идеальному. 5 октября 1959 проводился крупный ремонт планера, а последняя крупная проверка – 17 февраля 1962 года. Пилоты были опытные с налетом под 20 тыс. летных часов, поэтому версия "ошибка экипажа" выглядит достаточно странной, хотя случалось в небе всякое.

Когда самолет совершал, как выяснилось позднее, свой последний взлет с авиабазы Андерсон на Гуаме, была кучево-дождевая облачность, однако никакой турбулентности прогноз не предусматривал.

Когда ничего не предвещало плохого, самолет просто перестал выходить на связь. Как утверждали моряки танкера, они заметили паровой след в небе, а затем мощны взрыв. Он был двойным с интервалом в 2-3 секунды. Затем два объекта разных размеров упали в море. Капитан приказал идти к месту предполагаемого падения объекта, однако моряки ничего не обнаружили.



Впоследствии рассматривались разные версии, некоторые даже утверждали, что самолет могла сбить советская ракета. Теоретически это могла сделать только межконтинентальная Р-7, но это не ракета-перехватчик, и такое могло произойти только чудом. Место гибели самолета было слишком далеко от Вьетнама и Северной Кореи, в этим водах тогда господствовали авианосцы США.

Более вероятной кажется взрыв двигателей и топлива на борту, но почему это произошло, до сих пор не может сказать никто.