Россия и НАТО подошли к "красной линии" в Балтийском море

Стороны репетируют нападение друг на друга

Наращивание военной мощи Россией и странами НАТО на Балтике представляет огромную угрозу для мировой безопасности. Дело вовсе не в перехватах самолетов, которые всегда имели место быть, а "ползучем" разрастанием боевых соединений, которые в какой-то момент неизбежно окажутся лицом друг к другу на передовой.

Журнал The National Interest хоть и считает Северный флот наиболее мощным в составе ВМФ РФ, что вполне справедливо, но все же рекомендует генералам НАТО больше присматриваться к Балтийскому.

Издание впечатлили недавние учения в Калининградской области на полигоне Хмелевка. В боевых стрельбах участвовали четыре корвета проекта 20380 "Стерегущий". По легенде, они отразили воздушную атаку авиации НАТО. Корабли вели огонь из орудий АК-630 и А-190 по осветительным бомбам на разных высотах, уничтожая таким образом условные самолеты противника.

На Западе считают "Стерегущих" отличными кораблями, которые пришли на смену устаревшим корветам "Гриша". Особенно экспертов "вдохновил" противолодочный комплекс "Пакет-Н/НК", который вообще не имеет аналогов в мире.

На следующий день учений в дело пошли истребители Су-30СМ, бомбардировщики Су-24М и вертолеты Ми-24, которые прорвали оборону ПВО условного противника – его роль играли вышеупомянутые корветы – и уничтожил его ракетно-бомбовым ударом.



По мнению NI, именно Су-30СМ будет использоваться для нанесения ударов по боевым кораблям НАТО, а Су-27 будет применяться для перехвата и сопровождения.

Примечательно, что Россия проводит учения за месяц до масштабных маневров НАТО на Балтике под руководством Великобритании. Зарубежные эксперты уверены, что это было сделано не случайно.