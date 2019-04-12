Оборона Крыма захлебнулась в крови советских солдат

Плохо подготовленная армия вчистую проиграла вермахту, однако вернулась через два года совсем другой

В последнее время тема Великой Отечественной войны и победа советского народа стала если не политическим инструментом, то явно одним из способов сплотить российский народ против некого абстрактного врага, все более или менее приобретающего черты Запада и хищных "американских империалистов", которые во главе НАТО продвигаются на восток.

После выхода в прокат огромного количества фильмов про войну, в России стартует целая серия торжеств, связанных с 75-летием освобождения серии городов от немецко-фашистских войск.

Так, недавно на Поклонной горе прогремел салют в честь освобождения Одессы. Следующий салют запланирован 10 мая, в честь Севастополя, скорее всего, будут стрелять и 9-го.

Всего салютов запланировано 17 – в честь Минска, Бреста, Кишинева, Вильнюса, Риги, Белграда, Праги, Варшавы, Каунаса, Бухареста, Таллина, Братиславы, Вены и, конечно, Берлина.

Сейчас знаменательную дату отмечает Симферополь, совсем недавно вошедший в состав России. Салюта в городе, судя по программе, не намечается. К слову, 13 апреля 1944 года в Москве он был, и совершенно по делу. Город практически всю войну находился в оккупации – это 865 долгих дней и ночей, и наконец, был отбит у немцев.

Борьба за Крым началась осенью 1941 года. В результате быстрого наступления хорошо подготовленных и вооруженных немецких войск приморская армия генерал-майора Петрова отступила к Севастополю. А 51-я армия Львова – на Таманский полуостров. Симферополь, как и ряд других городов заняли немцы.



В ходе Керченской десантной операции советским войскам удалось захватить плацдарм на Керченском полуострове. После этого командование Кавказского фронта решило выбить немцев из Крыма.

Не позже 12 января 1942 года планировалось начать наступление и нанести удары в направлении Джанкоя, Перекопа, Чонгара и Симферополя. Но подготовить наступление толком не удалось. Немцы прорвали плохо организованную оборону и взяли Феодосию. Войска фронта отошли на Ак-Монайский перешеек, что в стратегическом плане уже было проигрышем.

Следующее наступление также провалилось. Потери были катастрофическими. За февраль-апрель людские потери составили более 226 тыс. человек. Итог известен – после героической обороны Севастополя немцы взяли и его, серьезно ухудшив положение Красной армии.

По словам заместителя командующего 51-й армии Павла Батова, наспех созданная армия, плохо вооруженная, героически сдерживала одну из лучших армий вермахта.

В Крым советские войска вернулись в 1944 году. Закаленная в боях и хорошо вооруженная Красная армия жестоко отомстила немцам за "Крымские каникулы". В итоге была разгромлена 17-я армия вермахта, безвозвратные потери немецко-румынских войск оцениваются в 140 тыс. солдат и офицеров.



Что касается Симферополя, то в ночь на 13 апреля две группы партизанского Северного соединения проникли в город и разгромили казармы немецкого гарнизона. Утром в дело пошли танки 79-й бригады полковника П. С. Архипова и 101-й бригады подполковника М. Ф. Хромченко, а также 27-я мотострелковая и 6-я гвардейская танковая бригады, которые окончательно выбили немцев из Симферополя.