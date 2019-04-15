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В США признали главную роль СССР в победе над Гитлером

Фото: commons.wikimedia.org
Союзники лишь ускорили победу Красной армии

Ленд-лиз помог сохранить тысячи жизней, однако не сыграл решающую роль на Восточном фронте. Американский журнал War Is Boring проанализировал помощь, которую США оказали Советскому союзу во время Второй мировой войне и пришел к выводу, что в Вашингтоне несколько переоценивают свою роль в Европе.

Прежде всего, издание обращает внимание, что около 80% из 5 миллионов немецких солдат и офицеров погибли на Восточном фронте. Соединенные Штаты в это время воевали с японцами, которых, в конце концов, угробили ядерными бомбами, Советскому союзу было решено помогать военной техникой. Как известно, ее отправляли Москве на основе долгосрочных кредитов. Важно, что уничтоженные в бою образцы оплате не подлежали.

Всего Америка и Великобритания отправили в СССР для борьбы с Гитлером 21 млн тонн груза. Однако, по мнению War Is Boring, западные историки преувеличивают роль США в победе над Гитлером.

Союзники поставили СССР более 12 тыс. танков. Более 5 тыс. прибыли из Великобритании и Канады. Это "Валентина", "Черчилль", "Матильда". В свою очередь, американцы отправили около 1,4 тыс. М3 Lee и более 4 тыс. "Шерманов".

Фото: commons.wikimedia.org

Однако это было совсем небольшое количество, если сравнивать его с десятками тысячами Т-34, составлявшими основу танкового парка Красной армии.

Как пишет издание, британские машины были особенно полезны в 1941-1942 годах, однако советские танкисты их не любили, особенно "Валентину" и "Матильду", так как у них были маленькие башни и слабые орудия.

Конечно, это было лучше, чем ничего, но ленд-лизовские машины проигрывали в бою немецким "Панцерам", которые были тогда одними из лучших.

Историк Дэвид Гланц в своей книге "Когда столкнулись титаны: как Красная Армия остановила Гитлера" писал, что советские танкисты предпочитали американские машины британским, но больше всего любили отечественные. Узкие "Шерманы" не отличались проходимостью, но топлива потребляли больше, чем советские и немецкие машины. Американские конструкторы сделали их узкими, чтобы их было легче транспортировать на кораблях. Но русским на этого не было никакого дела. Дальше СССР "Шерманы" точно никуда бы не уехали.

Фото: commons.wikimedia.org

С самолетами тоже получилось не совсем гладко. В США в те времена окончательно сделали ставку на дальние бомбардировщики и перехватчики, в то время как в Красной Армии предпочитали штурмовики. Ил-2 во время войны был произведен в количестве 36 тыс. штук, став самым массовым самолетом в истории.

По большому счету, русские разочаровались в 4,7 тыс. "Аэрокобрах" P-3, хотя это был прекрасный и эффективный самолет, в частности, на Р-39 летал легендарный советский ас Александр Покрышкин.

Также не сыграли главных ролей и британские Hawker. Зато тысячи ленд-лизовских транспортников значительно укрепили материально-техническую базу Красной армии. Помогли и легкие бомбардировщики А-20 "Хэвок", которые пригодились при наступлении.

Фото: commons.wikimedia.orgОчень пригодились русским тысячи ленд-лизовских грузовиков, которые помогали совершать прорывы, оперативно подвозя боеприпасы, продовольствие и личный состав. Грузовики спасали десятки тысяч жизней, ведь в противном случае атаковать бы пришлось хорошо подготовленные позиции немцев.

Пригодилось и топливо, пулеметы, боеприпасы, радиоприемники, промышленное оборудование, которое смягчало тяжелый удар войны по советской промышленной и сельскохозяйственной базе.

Однако вряд ли ленд-лиз сыграл решающую роль и определил победителя. По мнению War Is Boring, поражение немцев было определено еще в 1941 году, когда им не удалось взять Москву. Более того, даже если бы им это удалось, вряд ли Германия бы победила.

По мнению Гланца, с ленд-лизом или без него, результат был бы аналогичен. Правда, во втором случае советские солдаты дошли бы не до Эльбы, а до атлантических пляжей Франции, пусть даже годом позже.

Александр ИЛЬИН
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