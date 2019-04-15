В США признали главную роль СССР в победе над Гитлером

Союзники лишь ускорили победу Красной армии

Ленд-лиз помог сохранить тысячи жизней, однако не сыграл решающую роль на Восточном фронте. Американский журнал War Is Boring проанализировал помощь, которую США оказали Советскому союзу во время Второй мировой войне и пришел к выводу, что в Вашингтоне несколько переоценивают свою роль в Европе.

Прежде всего, издание обращает внимание, что около 80% из 5 миллионов немецких солдат и офицеров погибли на Восточном фронте. Соединенные Штаты в это время воевали с японцами, которых, в конце концов, угробили ядерными бомбами, Советскому союзу было решено помогать военной техникой. Как известно, ее отправляли Москве на основе долгосрочных кредитов. Важно, что уничтоженные в бою образцы оплате не подлежали.

Всего Америка и Великобритания отправили в СССР для борьбы с Гитлером 21 млн тонн груза. Однако, по мнению War Is Boring, западные историки преувеличивают роль США в победе над Гитлером.

Союзники поставили СССР более 12 тыс. танков. Более 5 тыс. прибыли из Великобритании и Канады. Это "Валентина", "Черчилль", "Матильда". В свою очередь, американцы отправили около 1,4 тыс. М3 Lee и более 4 тыс. "Шерманов".





Однако это было совсем небольшое количество, если сравнивать его с десятками тысячами Т-34, составлявшими основу танкового парка Красной армии.

Как пишет издание, британские машины были особенно полезны в 1941-1942 годах, однако советские танкисты их не любили, особенно "Валентину" и "Матильду", так как у них были маленькие башни и слабые орудия.

Конечно, это было лучше, чем ничего, но ленд-лизовские машины проигрывали в бою немецким "Панцерам", которые были тогда одними из лучших.

Историк Дэвид Гланц в своей книге "Когда столкнулись титаны: как Красная Армия остановила Гитлера" писал, что советские танкисты предпочитали американские машины британским, но больше всего любили отечественные. Узкие "Шерманы" не отличались проходимостью, но топлива потребляли больше, чем советские и немецкие машины. Американские конструкторы сделали их узкими, чтобы их было легче транспортировать на кораблях. Но русским на этого не было никакого дела. Дальше СССР "Шерманы" точно никуда бы не уехали.

С самолетами тоже получилось не совсем гладко. В США в те времена окончательно сделали ставку на дальние бомбардировщики и перехватчики, в то время как в Красной Армии предпочитали штурмовики. Ил-2 во время войны был произведен в количестве 36 тыс. штук, став самым массовым самолетом в истории.



По большому счету, русские разочаровались в 4,7 тыс. "Аэрокобрах" P-3, хотя это был прекрасный и эффективный самолет, в частности, на Р-39 летал легендарный советский ас Александр Покрышкин.

Также не сыграли главных ролей и британские Hawker. Зато тысячи ленд-лизовских транспортников значительно укрепили материально-техническую базу Красной армии. Помогли и легкие бомбардировщики А-20 "Хэвок", которые пригодились при наступлении.

Очень пригодились русским тысячи ленд-лизовских грузовиков, которые помогали совершать прорывы, оперативно подвозя боеприпасы, продовольствие и личный состав. Грузовики спасали десятки тысяч жизней, ведь в противном случае атаковать бы пришлось хорошо подготовленные позиции немцев.



Пригодилось и топливо, пулеметы, боеприпасы, радиоприемники, промышленное оборудование, которое смягчало тяжелый удар войны по советской промышленной и сельскохозяйственной базе.

Однако вряд ли ленд-лиз сыграл решающую роль и определил победителя. По мнению War Is Boring, поражение немцев было определено еще в 1941 году, когда им не удалось взять Москву. Более того, даже если бы им это удалось, вряд ли Германия бы победила.

По мнению Гланца, с ленд-лизом или без него, результат был бы аналогичен. Правда, во втором случае советские солдаты дошли бы не до Эльбы, а до атлантических пляжей Франции, пусть даже годом позже.