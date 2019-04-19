Звезды героев летчики получили, играя со смертью

Звание Героя Советского Союза было и остается, пожалуй, наиболее весомой наградой в нашей стране. Даже звезда Героя России не может сравниться с высшей наградой СССР, которая давно стала легендарной.

20 апреля 1934 года первые звезды героев получили военные летчики, спасшие экипаж парохода Челюскин, который дрейфовал на льдинах в Чукотском море. Даже сейчас с современной экипировкой и связью арктические экспедиции и полеты экстремально опасны. Надо ли говорить, насколько тяжело пришлось морякам, а заодно и летчикам, которые рискуя жизнями, забирали людей с дрейфующих льдин на самолетах 20-х годов.

События развивались следующим образом. 2 августа 1933 года параход "Челюскин", взяв на борт 12 человек, вышел из Мурманска во Владивосток. Перед экипажем была поставлена важная задача – отработать схему доставки грузов по трассе Северного морского пути за одну летнюю навигацию. Планировалось, что на трудных участках корабль пойдет за ледоколами.

Построенный в Дании "Челюскин" был достаточно современным и быстроходным кораблем, однако не являлся ледоколом, хотя и был усилен для навигации во льдах.





Ледоколы понадобились уже в Карском море. Корабль прошел сплошные льды и далее продолжил движение самостоятельно. Но это и стало роковой ошибкой. В Чукотском море "Челюскин" напоролся на сплошные льды и встал намертво. Почти пять месяцев челюскинцы дрейфовали на корабле вместе со льдам, и 4 ноября даже вошел во льдах в Берингов пролив. До чистой воды было совсем немного, но внезапно везение кончилось: корабль потащило на северо-запад, и 13 февраля 1934 года борта "Челюскина" не выдержали. Льдины раздавили корпус и корабль затонул за два часа. Экипаж предполагал подобный исход, поэтому подготовился к эвакуации. На лед удалось перетащить даже кирпичи и доски, из которых строили бараки. В заложниках у Арктики оказалось 104 человека, и с каждым днем их шансы на спасение уменьшались. Жить приходилось в палатках, которые безжалостно трепал ветер, стояли 40-градусные морозы.

В Москве решили спасать челюскинцев при помощи самолетов. Анатолий Ляпилевский совершил на своем АНТ-4 29 вылетов в пургу и ненастье, прежде чем обнаружил терпящих бедствие людей. 5 марта в тяжелейших условиях он совершил посадку на льдине на участке 150 на 400 метров и забрал 10 женщин и двоих детей. Это было что-то невероятное. Во второй раз у Ляпидевского отказал двигатель, и он присоединился к челюскинцам.

Следующий полет из-за непогоды удалось совершить только 7 апреля. За неделю летчики Василий Молоков, Николай Каманин, Михаил Водопьянов на одномоторных Р-5, Маврикий Слепнев на "Консолидейтед-Флитстер" и Иван Доронин на "Юнкерсе W-33" забрали остальных. В это время за судьбой экипажа следила вся страна, а все мальчишки во дворах играли в челюскинцев.

Всего летчики совершили 23 рейса. Людей доставляли в чукотское становище Ванкарем, где был подготовлен аэродром. Все летчики – Анатолий Ляпидевский, Маврикий Слепнев, Василий Молоков, Николай Каманин, Михаил Водопьянов и Иван Доронин – стали первыми героями Советского Союза. Сигизмунд Леваневский также получил звезду Героя, хотя его самолет потерпел аварию, и ему не удалось снять ни одного челюскинца. Через три года Леваневский погибнет в составе экипажа ДБ-А, который пытался совершить перелет из Москвы в Аляску через Северный полюс.

