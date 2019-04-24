Истоки внешней политики Вашингтона следует искать в истории

Россию нередко обвиняют в изначально враждебном отношении к США и мировой политике Вашингтона. Особенно это чувствуется в последние годы, когда между двумя государствами вновь пробежала тень холодной войны.

Москва грозит американцам "Царь-торпедой" и "Сатаной-2", Пентагон опутывает Россию сетью систем противоракетной обороны и принимает под "крылышко" НАТО бывшие союзные республики, раздражая Кремля.

Надо ли говорить, что если бы Украина не стремилась в Евросоюз и НАТО, никакого Крыма и в помине бы не было. Киев перешел на сторону Вашингтона и автоматически перекочевал в стан потенциальных противников. Россия продолжила политику СССР.

С одной стороны, воинственность России порой кажется излишней, учитывая, что Советский Союз остался в прошлом. С другой, если прислушаться к риторике американских генералов, становится понятно, почему их российские коллеги только и ждут превентивного удара или другой подлости.

Легендарный генерал Джордж Паттон, которого еще называют американским Суворовым, еще в апреле 1944 г. заявил, что судьба США и Великобритании – править миром. С тех пор, и даже раньше, с окончания Первой мировой войны, Штаты пытаются следовать этой доктрине и, в общем, небезуспешно.





У Паттона вообще удивительная судьба, на которой не грех лишний раз остановиться подробнее. Именно этот одиозный сквернословящий военачальник, о котором в 1970-м сняли фильм, в начале 1920-х гг. подал петицию в Конгресс США с требованием увеличить финансирование бронетанковых войск, параллельно строча статьи о новой тактике ведения танкового боя. Похожим образом ведут себя сейчас и современные генералы Пентагона, которые выпрашивают больше бронетанковых войск для сдерживания русских в Европе.

Пусть петиция не прошла, зато Паттон стал близким другом Дуайта Эйзенхауэра, будущего президента. Генерал "Половина зада" (half-assed general), как он себя называл из-за ранения в мягкое место на полях Первой мировой войны, любил только наступать. Обороны он практически не признавал, и считал, что лучшая защита – это нападение. В конце войны он яростно выступал за продолжение наступления американских войск в Чехии.

"Я был чрезвычайно огорчен, поскольку считал и думаю так же сейчас, что нам следовало продолжать наступать до берегов Влтавы, а если бы русским это не понравилось, мы должны были послать их к черту", – писал генерал в своей книге.

Паттон решительно выступал против "засилья коммунизма" в Восточной Европе и конечно же, хотел, чтобы в Европе доминировали США. Он решительно выступил против разделения Германии на ФРГ и ГДР, но более дипломатичный Эйзенхауэр был другого мнения.

"Мы не можем допустить превращения данной страны в оплот коммунизма. Уверен, наша глупая и нелепая политика в отношении Германии в конечном итоге толкнет немцев в объятия русских, а это приведет к расползанию красной заразы по всей Западной Европе", – говорил вояка.

Конечно, официальная политика США более гибкая, чем чугунные постулаты Паттона, однако суть ее не меняется. Америка по-прежнему намерена доминировать в мире и попытки достижения паритета принимает как вызов, стараясь вновь превзойти потенциального противника. Это касается и ракет, и подводных лодок, и самолетов. В последние несколько лет Штатам очень не нравится возвышение России и Китая, в которых в Пентагоне сейчас и видят главных соперников в борьбе за мировое господство.

