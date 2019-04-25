Корни "европейского пути" Украины тянутся к коммунизму

В Киеве и Харькове задолго до сторонников Майдана пытались разойтись с Москвой

То, что происходит сегодня на Украине, с языковой реформой, Донбассом и Крымом уходит корнями глубоко в историю. Еще в 1920 – 1930 гu/ прошлого века на территории сегодняшней Незалежной проводилась политика "украинизации". А проводили ее местные коммунисты.

Удивительно, но Сталин во время своего выступления на Х съезде РКП(Б) в 1921 г. говорил: "Нельзя идти против истории. Ясно, что если в городах Украины до сих пор еще преобладают русские элементы, то с течением времени эти города будут неизбежно украинизированы". Будущий вождь народов в качестве примера привел Ригу, которая раньше была немецкой, однако затем превратилась в чисто латышский город.

В те годы на Украине стал распространяться украинский национал-коммунизм, теоретиком которого стал поэт, писатель и публицист Микола Хвылевый, автор лозунга "Прочь от Москвы!".

Политику "украинизации" тогда проводил глава народного секретариата Украины Николай Скрипник, активный участник революционного движения. Политик активно боролся против выделения из состава Украины Донецко-Криворожской области и создания на ее базе Донецко-Криворожской Советской Республики. В целом, он выступал за самостоятельность Украинской Советской Федеративной Республики, как она тогда называлась, перед московским правительством.

Скрипник, безусловно, был советским. Однако продразверстка пришлась ему не по душе. В 1932-м и начале 1933 г. он открыто выступал против повышенных темпов хлебозаготовки. Об этом упомянул Каганович в своем письме к Сталину, после чего у вождя, по всей видимости, не осталось никаких сомнений. Против Скрипника началась активная кампания. Тот понял, чем это закончится, и застрелился в своем кабинете в харьковском Госпроме.



Жесткой критике подвергся и Хвылевой. Среди его лозунгов были "Украина или Малороссия?" и... "Ориентация на психологическую Европу". Ничего не напоминает?

Сталину не понравились идеи украинского поэта-коммуниста. В своем письме от 26 апреля 1926 г. "Тов. Кагановичу и другим членам ПБ ЦК ВКП(б)У" он выступил с критикой лозунга "Прочь от Москвы!". После этого началась борьба с "хвылевизмом".

К слову, Москву поэт называл центром Всесоюзного мещанства, а Украину – колонией. Он выступал не только за построение коммунизма отдельно от Кремля, но и за самостоятельное развитие украинской литературы.

Хвылевого затравили, но не трогали, был слишком значимой фигурой, к тому же несколько раз публично отрекся от своих взглядов, но, разумеется, внутри был верен себе.



В конце концов поэт заработал тяжелую форму туберкулеза, которую пытался вылечить в Европе, куда его отправил Каганович. Но в итоге все равно застрелился, как и Скрипник. Поводом стал арест его друга поэта Михаила Ялового.

В предсмертной записке Хвылевой написал: "Арест Ялового – это расстрел целого поколения… За что? За то, что мы были самыми искренними коммунистами? Ничего не понимаю. Ужасно больно. Да здравствует коммунизм. Да здравствует социалистическое строительство. Да здравствует Коммунистическая партия.

Ялового в 1937-м расстреляли. А в 1957-м отменили приговор за отсутствием состава преступления.