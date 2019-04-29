Смерть Гитлера до сих пор вызывает вопросы

Фюрера находят то в Аргентине, то в Колумбии

30 апреля 1945 года, согласно официальной версии, Адольф Гитлер застрелился в своем бункере в Рейхстаге. В этот момент бойцы Красной армии уже взяли под контроль первый этаж Рейхстага и находились всего в 700-750 метров от главного злодея ХХ века. В это же самое время самоубийство совершила его жена Ева Браун, приняв цианистый калий. Трупы, согласно инструкции, вынесли через запасной выход в сад, облили бензином и подожгли.

В том, что Гитлер мог совершить самоубийство, можно не сомневаться. Фюрер нередко приказывал своим подчиненным именно так искупить свою вину перед Третьим Рейхом, однако не все исполняли его волю. Например, его ослушался фельдмаршал Паулюс, который вместо того, чтобы пустить себе пулю в лоб, сдался Красной армии под Сталинградом. А вот Вальтер Модель, командовавший Группой армии "В" застрелился 21 апреля 1945, когда узнал, что Гитлер заочно приговорил его к расстрелу.

Был ли шанс у Гитлера спастись? Очень не большой: вокруг Берлина сомкнулось плотное кольцо, на самолете его эвакуировать было нереально, так его бы сбили истребители союзников. Можно было бы попробовать бежать, замаскировавшись под гражданских, но и тут риск велик.

Если бы на переодетого фюрера с женой наткнулись солдаты, они могли бы совершить над ними самосуд или просто задержать. И тогда его бы ждал суд, унижения и смертная казнь.

В архиве Федеральной службы безопасности хранится главное доказательство гибели Гитлера – его челюсть. Она и есть главное доказательство его самоубийства, ведь периодически в прессе начали появляться статьи о том, что на самом деле Гитлер не погиб, а чуть ли не преспокойно жил под другим именем в Аргентине, куда добрался на подводной лодке.

Странные вещи начали происходить практически сразу после того, как останки Гитлера попали в руки СМЕРШа. Ассистентка зубного врача фюрера Кете Хойзерман опознала своего бывшего пациента по зубным протезам. Казалось бы, все просто: на челюсти много коронок, есть и золотые зубы. Однако вернувшись из советских лагерей Хойзерман вдруг отказалась от своих показаний.



Но главный аргумент, который приводили сторонники версии, что Гитлер остался жив, заключался в том, что Россия до сих пор не сделала ДНК-экспертизу челюсти Гитлера.

В январе 2017 года бывшие сотрудники британской и американской разведки заявили, что изучили 14 тыс. документов, после чего постановили: Гитлер, скорее всего, бежал.

Но в июле того же года французские ученые из университета Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин с разрешения ФСБ изучили останки фюрера и пришли к выводу, что они подлинные. Согласно их заключению, Гитлер выстрелил себе либо в висок, либо в шею и для подстраховки раскусил ампулу с цианистым калием. Об этом говорят синеватые пятна на челюсти – реакция между цианидом и металлом.

Однако и эти аргументы не все сочли железными. Например, биограф Гитлера Вернер Мазер сомневается, что в России хранится челюсть Гитлера. А американский археолог Ник Беллантони на основании ДНК анализа еще в 2009 году заявлял, что останки вообще принадлежат женщине. По его словам, кость очень тонкая, чтобы быть мужской, и скорее всего, откопали какую-то женщину в возрасте 20-40 лет.

До сих пор в СМИ появляются материалы о том, что Гитлер жил то в Колумбии, то в Аргентине, как уже было сказано, хотя никаких доказательство этому нет. Тайна смерти фюрера не дает покоя многим, ведь никто, кроме ближайшего его ближайшего окружения не видел его мертвым.