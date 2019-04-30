Пауэрса сбили дорогой ценой

СССР даже отправил камикадзе, лишь бы сбить проклятого высотного разведчика

1 мая 1960 года произошло событие, которое сильно повлияло на ход холодной войны. Советские зенитчики из ЗРК С-75 "Десна" сбили американский самолет-разведчик U-2, который до этого считался неуязвимым, благодаря потолку более 21 километра.

С 4 июля 1956 года U-2 безнаказанно летал над территорией СССР и Восточной Европы и спокойно снимал советские военные базы на уникальную фотокамеру производства Perkin-Elmer. В ней было 1800 мм пленки, при это камера могла снять полосу шириной 150 км и длиной 3000 км. На снимках можно было различить объекты размером меньше метра. Американцы легко сосчитали самолеты ВВС СССР.

Легко догадаться, в какое бешенство приходили советские военные, когда осознавали, что для США они словно на ладони, хотя РЛС самолет видела. Но тем величественнее был момент, когда ракета класса "земля-воздух", наконец, поразила американский самолет-разведчик.

1 мая летчик Пауэрс выполнял плановый разведывательный полет. U-2 взлетел на афганской базе ВВС США в Пешаваре и взял курс на СССР. Маршрут был такой Сталинабад (сегодняшний Душанбе) – Аральское море – Челябинск – Свердловск – Киров – Архангельск – Кандалакша – Мурманск. Посадку самолет должен был совершить на авиабазе Буде в Норвегии.

Примерно в полшестого утра он пересек границу СССР на высоте 20 км, а уже в 08:52 был сбит под Свердловском. Всего по самолету было выпущено 8 ракет, но только одна поразила U-2 на предельной дальности при стрельбе вдогон. Одна из ракет уничтожила советский МиГ-19 – пилот, старший лейтенант Сергей Сафронов, погиб и был награжден орденом Красного знамени посмертно. Второму летчику МиГа повезло больше – он сумел уйти от захвата, выполнив интенсивный противорадиолокационный маневр.

На перехват U-2 отправили Игоря Менюкова на перехватчике Су-9, он получил приказ таранить американского разведчика, так как у него не было вооружения. Вот так в СССР хотели сбить U-2, что даже отправили в бой камикадзе.

Ракета снесла U-2 хвост на высоте более 21 км, и самолет начал падать. Примерно на высоте 10 км Пауэрс, не используя кресло катапультирования, перевалился за борт, а затем, на высоте 5 км дернул кольцо парашюта. Летающего шпиона задержали местные жители в районе станции Косулино.



Как потом вспоминал Пауэрс, они были довольно дружелюбны, дали ему воду и сигарет. Позже сотрудники КГБ угощали его в поезде фруктами и сладостями. Никакого рукоприкладства не было.

На Лубянке его монотонно допрашивали, опять же никто не бил. Классическую литературу на английском привозили из Ленинки. Первое время из-за стресса он не мог ничего есть, и советские офицеры были готовы достать ему любую еду, лишь бы он поел.





После приговора, а Паурсу дали 10 лет, летчика этапировали во Владимир, где он сидел в одной камере с латышским националистом Зигурдсом Круминьшем, который воевал за немцев в войну. Тот по возможности учил пилота русскому. А однажды летчику устроили настоящую экскурсию по Москве, о которой у него были представления, сложившиеся после прочтения Толстого и других русских классиков.

"Обычные люди, они были так же любопытны ко мне, как я к ним. По-видимому, каждый из нас был убежден, что другой – чудовище. Открытие, что это вовсе не так, было приятным сюрпризом", – позже писал Пауэрс в своей книге.

10 февраля 1962 года Пауэрса обменяли на советского разведчика Вильяма Фишера, и пилот продолжил летать. В 2010 году рассекреченные документы ЦРУ показали, что руководство США не поверило в версию Пауэрса, так как имело место снижение высоты U-2 с 65000 до 34000 футов. Отчет АНБ до сих пор засекречен.