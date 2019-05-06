Немцы хотели уничтожить Нью-Йорк "по-советски"

Задолго до СССР субмарины кригсмарине угрожали США

1945 год ассоциируется у большинства людей с победой. Однако потери в последний год войны были огромны, тем обиднее было погибать, когда казалось бы, самые тяжелые дни войны уже позади. Потери несли не только советские войска, которых торопили из центра взять Берлин, но и союзнический флот в западной Атлантике, который терроризировали подлодки кригсмарине. Для закаленных в морях экипажей субмарин война продолжалась до самого дня подписания капитуляции, и проигрывать они не собирались.

В апреле-мае 1945 года ВМС США проводили масштабную операцию "Слеза". Название намекало на сброс глубинных бомб – с помощью этой операции американцы решили покончить раз и на всегда с немецкими подводниками.

Угрозы кригсмарине была реальной: немцы к тому моменту не только без пяти минут изобрели атомную бомбу, но и разрабатывали подлодки с баллистическими ракетами. Вовсе не в Москве первыми просчитывали вероятность удара по американскому побережью, а в Берлине. Гитлер на полном серьезе собирался атаковать Нь-Йорк с подлодок баллистическими ракетами. Кроме того, у немцев были первые крылатые ракеты V-1, очень похожие на современные беспилотники. В частности, их запускали с Heinkel He 111 H-22 и Focke-Wulf Fw 200.

У вермахта было самое продвинутое вооружение, лишь закат гитлеровской империи и сокрушительные поражения на восточном фронте помешали Германии оправиться после удара. Но практически весь мир был против Гитлера, поэтому шансов у немцев не оставалось.

Тем не менее в Атлантике подводный флот кригсмарине был очень силен даже в последние месяцы войны. И когда американская разведка разузнала про подлодки-носители баллистических ракет, в Вашингтоне решились на операцию Teardrop ("Слеза").

США отправили в Атлантику мощные патрули, включая авианосцы. Союзники брали количеством. Лодки брали в плотное кольцо и забрасывали глубинными бомбами, однако субмарины ожесточенно сопротивлялись. 24 апреля 1945 года немецкая подлодка U-546, которой командовал капитан Пол Юст, начала готовиться к атаке эскортного авианосца USS Core. В этот момент его засек эсминец USS Frederick C. Davis и попытался вмешаться, но поплатился за это. U-546 выпустила самонаводящуюся торпеду, которая расколола корабль напополам. 115 человек из 209 членов экипажа погибли.

Взбешенные американцы 10 часов забрасывали акваторию минометными "ежами", наконец, покореженная U-546 не всплыла на поверхность. В ходе операции американцы затопили 5 немецких подлодок из 7, причем несколько прямо с экипажами.

Больше всего в Вашингтоне боялись V-2, которые могли быть на этих подводных лодках. Эти ракеты взмывали ввысь на 50 миль, а затем по баллистической траектории падали вниз. Именно так немцы хотели нанести удар по городам США. Эти ракеты убили тысячи людей в Лондоне и Западной Европе, однако до США без авианосцев немцам было добраться сложно. Вот тогда и появилась идея использовать подлодки как носители.



На борту U-546 не оказалось V-2. Как пишет The National Interest, капитана Джуста избивали, чтобы выведать у него информацию про готовящуюся атаку Восточного побережья США, однако тот ничего не говорил про V-2.

Аналогично допрашивали Фридриха Штейнхоффа с U-873. Но и это ни к чему не привело – в итоге пленник покончил жизнь самоубийством.

Американцы так и не нашли баллистических ракет на подлодках, хотя в начале 1945 года командующий флотом адмирал Йонас Ингрэм уверял прессу в том, что немцы разрабатывают "роботизированные бомбы", которыми вооружат полдюжины подлодок.