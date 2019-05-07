Уничтожить огнемет и пулю в лоб: кого не брали в плен в войну

Меньше других везло эсэсовцам, снайперам и летчикам Ил-2

Во время войны большое количество солдат и офицеров попадали в плен, как с одной, так и с другой стороны. Но были и такие, кого в плен никогда не брали, а уничтожали на месте. Немцы обычно так поступали с коммунистами, политруками, а также бойцами определенных родов войск. Что касается последних, аналогичным образом расправлялись с таковыми и солдаты Красной армии.

Никто не брал в плен снайперов. В отличие от соладт, которые убивают по приказу, снайперы сами выбирали себе жертв, которыми зачастую оказывались высунувшиеся из окопов бедолаги. Кроме того, меткий стрелок мог уложить командира, обезглавив таким образом целое подразделение. Появилась даже такоая поговорка: "один снайпер может остановить наступление противника, два – решить исход боя, а три-четыре – обратить ход войны в другую сторону".

Снайперы не ходили в атаку, а сидели в укрытии, поджидая, когда на расстоянии выстрела покажется какой-нибудь немецкий или советский генерал. А иногда и просто "выгодно" подвернувшийся офицер или персонал огневых точек.

Ветераны говорили, что даже среди своих к снайперам было отношение как минимум "осторожное". Солдатам не нравилось, что они шли с ними в бой, а где-то отсиживались выжидая жертву. Кроме того, зачастую снайпер вызывал на пехоту шквальный огонь из орудий.

Сергей Левитский, воевавший в 1943 году в Сталинграде, писал: "снайперов, попадавших в плен, уничтожали на месте и без лишних церемоний. Солдаты ненавидели их. Им случалось бывать под пулеметным огнем и артиллерийским обстрелом, прятаться от осколков. Каждый ходил в штыковую атаку и вступал в рукопашную с солдатами противника, но никто не мог спокойно думать о том, что какой-то гнусный тип специально берет его на мушку и хочет пристрелить втихомолку".



Однако о всех снайперах так судить было бы неправильно, они выполняли свою работу, как и все остальные. "Военное обозрение" приводит трогательную историю советского снайпера Ивана Ткачева, который однажды пощадил раненого солдата, не нажал на курок. А затем уже после войны наткнулся на него в ГДР, где жена немцы пыталась подарить ему подарки за то, что тот сохранил ее мужу жизнь.

Не брали в плен и огнеметчиков. Во Вторую мировую войну, к счастью, не использовали химоружие, которое выкосило тысячи людей в Первую. Однако было на вооружении у обеих армий другой "зверское" оружие, пусть и не массового уничтожения. Это был огнемет. Тех, у кого за плечами была такая штука, тоже не брали в плен. Как вспоминал огнеметчик Николай Вохминцев, огнеметные смеси могли давать температуру до 1500 градусов. При попадании ее на человека, если даже тот выживал, то оставался калекой.

"Поэтому мы всегда носили с собой пистолет и имели инструкцию, при угрозе попадания в плен вывести из строя огнемет, а потом совершить самоубийство", – пишет ветеран.



Солдаты Красной армии никогда не брали в плен эсэсовцев. Отличали их по черной форме и сразу же "пускали в расход". Однако вместе с ними под раздачу частенько попадали танкисты и моряки, которые также носили черную форму.

Немцы не щадили советских десантников и морских пехотинцев, которых сейчас можно отнести к спецназу, хотя тогда такого рода войск не было. Их приравнивали к диверсантам, поэтому ни парашютисты, ни морпехи, обычно не сдавались и бились до последнего.

Про летчиков штурмовиков говорили, что у них "руки по локти в крови". Летчики на малой высоте уничтожали автоколонны, технику, расстреливали личный состав. Их тоже не очень жаловали в плену .