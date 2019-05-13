Срыв турецкого контракта по F-35 замедлит его программу

В Пентагоне приготовились считать убытки

История вокруг возможного срыва поставок Турции американских истребителей F-35 принимает новый оборот. Ранее власти США назвали невозможным вариант одновременной покупки Анкарой F-35 и российских С-400. Однако военные эксперты напомнили об огромной проделанной работе между турецкими предприятиями и Lockheed Martin, а также о том, что Турция до сих пор является страной НАТО.

Как пишет Defense News со ссылкой на свои источники, в июне-июле этого года правительство США заключит контракт с Lockheed Martin на покупку новой партии F-35. От того, каким будет количество, зависит цена за каждый F-35. Это крайне важно, так как в одно время из-за сокращения заказа на F-22 цена этого истребителя стала, мягко говоря, не демократичной.

На данный момент F-35 оценивается в $90 млн, кстати, это дешевле единицы Су-57. И как заявила Эллен Лорд, отвечающая в Пентагоне за закупки, эта цифра может еще уменьшиться. И во многом она будет зависеть от того, сколько F-35 пойдет на экспорт.

Здесь и стоит вспомнить о Турции, которая до сих пор планирует приобрести около 100 истребителей F-35, хотя сейчас это и кажется маловероятным. После "железного" намерения Турции приобрести С-400, США отказались поставлять турецким летчикам даже тренажеры, без которых невозможно научиться летать на F-35.



Лорд признала, что отказ от продажи Турции F-35 может повлиять на будущее истребителя, но не остановит программу самолета, который, впрочем, может стать дороже из-за этого.