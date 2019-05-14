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Где С-500: в США возмутились отсутствию системы на параде

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
В Москве не показали главные хиты

Американский журнал The National Interest, традиционно уделяющий большое внимание российскому вооружению составил свой хит-парад техники, которая прошла по Красной площади 9 Мая.

Очень ждали американские военные эксперты Су-57, которые, как и остальные самолеты и вертолеты, так и не появились в небе из-за погоды. По мнению NI, показать самолет было бы очень кстати, особенно в свете разговоров о возможных поставках Су-57 в Турцию и Китай. Однако, как известно, из-за видимости не более 150 м авиационную часть отменили, так как летчикам было необходимо хотя бы 400 метров.

Изюминкой парада NI назвал "Армату", которую даже охарактеризовал как "возможно, лучший танк в мире", хотя новый "Абрамс" может превзойти даже его. Впрочем, издание сомневается, что России хватит денег на закупку достаточного количества этих танков для армии. Как известно, конечная цель, чтобы 70% основных боевых танков ВС РФ были "Арматы", но пока это химера.

С-400 были вполне ожидаемы, а вот отсутствие С-500 NI назвал самым большим разочарованием. Показ общественности ЗРС, которая, по данным Минобороны, вовсю проходит испытания, был бы хорошей рекламой и привлек бы огромное внимание зарубежных экспертов. Тем не менее противоракеты, по каким-то причинам, решили не показывать.

Кадр youtube.com

Авторы NI отметили новые АК-200 в руках российских солдат, однако расстроились из-за отсутствия "Пенициллина". Новейший звукотепловой комплекс артиллерийской разведки должен вывести российские сухопутные войска на качественно новый уровень, но почему-то систему тоже не показали на параде.

Су-57, скорее всего, станет одним из хитов предстоящего авиасалона МАКС, а также международного форума "Армия". Возможно, повезут на Кубинку и "Пенициллин". Также есть надежда, что крупнейших оборонных выставках, проходящих на территории РФ, все-таки раскроют часть информации об С-500.

Александр ИЛЬИН
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