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"Республика зэков" породержалась 40 дней

Фотохроника ТАСС
После окончания войны систему ГУЛАГ захлестнула волна восстаний

После окончания войны страна вздохнула с облегчением. Оставшиеся в живых солдаты и офицеры, которые вернулись с фронта, чувствовали себя самыми счастливыми людьми на Земле, как и их родственники.

Но не всем выжившим так повезло. Кто-то пришел с войны без ноги или руки и, оставшись без близких людей, был вынужден просить милостыню на улице. Другие прямиком из немецкого плена отправлялись в другой лагерь, уже советский. Как известно, именно в послевоенное время система ГУЛАГ достигла своего апогея.

После суровых военных лет люди ждали послабления, в том числе и на зоне, однако его не было. В ходе сталинской пятилетки восстанавливали страну, и труд заключенных, как и пленных немцев, использовался в полной мере. Нечеловеческие условия заключения доводили людей до крайности, и они устраивали восстания, которые жестоко подавлялись. В советских газетах о таком, разумеется, не писали.

В 1953 г. умер Сталин. Через год в лагере поселка Кенгир на территории сегодняшнего Казахстана вспыхнуло не самое кровавое восстание "зэков". Но оно вошло в историю, потому что заключенным удалось удерживать власть в течение 40 дней и создать свою "республику".

В восстании принимали участие как мужчины, так и женщины – всего более пяти тысяч человек. В Степном лагере было два мужских и один женский лагпункт.

Фото: commons.wikimedia.org

По официальной версии, причиной восстания стал расстрел группы заключенных, которые ранее пытались проникнуть в женскую часть лагеря. Возмущенные заключенные прекратили работу, однако начальство лагеря пообещало наказать слишком строгих надзирателей, а в будущем разрешить общение женской и мужской зон, после чего ситуация как будто "устаканилась". Однако тюремщикам так ничего и не сделали. Тогда восстание вспыхнуло с новой силой.

Зэки потребовали встречи с кем-нибудь из Президиума ЦК КПСС. Удалось связаться с замом Круглова, министра внутренних дел, однако переговоры ни к чему и не привели.

Нужно отметить, что восстание в Степлагере зрело давно, и расстрел заключенных стал лишь последней каплей. По воспоминаниям заключенных, над ними издевались, их били и просто "пускали в расход". После того как в 1953 г. охранники расстреляли несколько человек, с Колымы привезли 500 уголовников, чтобы они расправились с "политическими", которые уже начали подбивать народ на мятеж.

Национальный состав лагеря был очень пестрым. Больше всего было украинцев – 46,36% и литовцев – 13%. Так называемые "антисоветские элементы", которых вчерашние красноармейцы считали врагами. Однако далеко не все воевали на стороне немцев, некоторые просто попадали в плен, но на них навсегда ставили клеймо врага.

Часовой Калимулин 15 мая в Кенгире устроил настоящую бойню, убив 13 человек и ранив 33, из которых пятеро умерли от ранений. После этого начались избиения, и этого люди уже не стерпели.

Фотохроника ТАСС

Они захватили лагерь и построили свое "государство зэков". В нем был даже отдел пропаганды и свое радио. Когда администрация ГУЛАГа отключила им электричество, заключенные инженеры сделали динамо-машину. Отделом пропаганды руководил арестованный СМЕРШем в 1944 г. коллаборационист Юрий Кнопмус. Он выступал по радио, готовил листовки, которые распространяли на воздушных змеях.

Заключенные просили прекращения произвола, встречи с членом ЦК КПСС. Среди других требований было возвращение высланных родственников, послабление режима.

Переговоры окончились провалом, как и ожидалось. 15 июня в Степлаг направили эшелон с пятью танками Т-34. А 26-го начался штурм, который закончился расправой над зэками. Не стреляли только в свидетелей Иеговы, которые не принимали участие в восстании по религиозным убеждениям. Наибольшее сопротивление оказали бандеровцы в 3-м лагпункте. По свидетельствам участников событий погибли сотни человек.

Александр ИЛЬИН
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