Первый русский танк был размером с "Запорожец"

Детище Пороховщикова превосходило британские и немецкие машины

Пионерами мирового танкостроения считаются англичане и немцы, которые начали активно использовать танкетки в в боевых действиях. Затем англичане построили тяжелые "Марки", а немцы "K-Wagen", который больше походил на ползущую крепость, чем на танк в современном понимании этого слова. Повоевать он так и не успел, оба экземпляра были уничтожены, а вот те же A7V успели показать себя в бою на заключительном этапе Первой мировой войны.

Но мало, кто знает, что первый танк разработал в Российской Империи конструктор с говорящей фамилией Александр Пороховщиков. Называлась машина "Вездеход", а так как автор проекта предусматривал установку на нем брони и вооружения, принято считать, что это и был первый танк. По другой версии, это все же Mark I, так как он был первым применен в боевых действиях.

Но самая идея появилась в России. Как писал сам Пороховщиков, глядя на солдат, перебегавших цепью, он подумал – невеселая штука бежать в атаку под пулеметами врага. Поэтому не лучше ли послать на штурм окопов не беззащитных людей, а машину, одетую в броню, вооруженную пулеметами.

Будучи мастером Русско-Балтийского машиностроительного завода в Риге, Пороховщиков в 1914 году обратился в ставку Верховного главнокомандования русской армии с предложением создать боевую гусеничную машину для движения по бездорожью. Параллельно он "закинул удочку" в Особый комитет по усилению флота.

Шла Первая мировая война, и подобные инициативы приветствовались. В начале 1915 года проект утвердили и на постройку "Вездехода" было выделено 9660 рублей 72 копейки.

Строить опытный образец начали в Рижских авторемонтных мастерских завода "Руссо-Балт", и уже в мае Пороховщиков испытал "Вездеход". Скорость была огромной по тем временам – 25 км/час, а в 1916 году танк и вовсе разогнался до 42 км/час.

Однако были обнаружены и существенные недостатки: машина плохо поворачивала, приходилось даже пользоваться шестом, а гусеница часто соскакивала с барабанов.

Позже Пороховщиков усовершенствовал свою машину, сделав ее колесно-гусеничной. По дорогам "Вездеход" двигался на колесах и заднем барабане гусеницы, а когда на его пути встречалось препятствие ложился на гусеницу и "переползал" через него. Танк стал водонепроницаемым, но особого внимания заслуживала броня – комбинация из упругих и жестких слоев металла. Подобная конструкция будет использоваться только через полвека. Есть мнение, что англичане даже пользовались чертежами российского конструктора, когда проектировали свои танки.

На тот момент Пороховщиков опередил мировое танкостроение как минимум на несколько лет, однако зимой 1916 года военные прекратили финансирование проекта и потребовали деньги, потраченные на машину назад. Без малого, 18 тыс. рублей.



Но конструктор снова нашел, чем удивить военных, представив "Вездеход-2", вооруженный четырьмя пулеметами "Максим".

К сожалению, его "разнесли" из-за целого ряда конструкторских недочетов. Например, работа трех пулеметчиков одновременно по одному борту была невозможна ввиду недостаточного радиуса рубки, где был установлен "Максим". Танк уступал колесным машинам на дороге, что в общем, неудивительно. Машину было нужно дорабатывать. Но грянула революция, и поднимать заново танкостроение в СССР пришлось уже большевикам.