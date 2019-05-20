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Американцы поставят свой "Кинжал" на F-15X

Фото: flickr.com
США рискуют остаться без F-35

Подобно тому, как программу российского Су-57 едва не "зарубили" "фланкеры" Су-35С и Су-30СМ, американские F-35 могут пострадать от своих же истребителей четвертого поколения F-15X. Бережливые и консервативные военные просто могут заказать больше "пятнадцатых" взамен навороченных, но "слабеньких" F-35.

Как пишут американские СМИ со ссылкой на "инсайдеров", нынешний и.о. главы Патрик Шэнахэн, долгое время проработавший топ-менеджером в Boeing, лоббирует постройку  "Боингов F-15X". Эти истребители, по сравнению с обычными F-15C, будут оснащены более экономичными двигателями, более мощным вооружением, а главное – радаром с активной фазированной решеткой.

Фактически это будет что среднее между истребителем пятого и четвертого поколения. F-35 он будет проигрывать только в стелс-технологиях. Есть у "пятнадцатого" еще одно серьезное преимущество – цена. Военных не очень устраивает тот факт, что F-35 стоит порядка $100 миллионов. Новый "пятнадцатый" стоит примерно столько же, но намного дешевле в обслуживании.

Фото: flickr.com

До середины 2020-х гг. планируется закупить 144 F-15X. И, по мнению сразу нескольких сенаторов США, эта программа может зарубить на корню F-35, которые сейчас позиционируют основным истребителем ВВС США, так как F-22 уже не производятся.

Но самое важно, что покупать F-15X Пентагон будет на деньги, которые изначально были предназначены на F-35.

Фото: flickr.com

Как полагает сенатор-республиканец из Оклахомы Джим Инхоуф, чьи слова приводит Defense News, ситуация до боли напоминает то, что произошло с F-22. Изначально планировалось произвести 750 машин, а в итоге их сделали меньше 200. В результате цена на самолет взлетела, и сейчас его производить неоправданно дорого. 

А вот c F-15X в Пентагоне связывают большие планы. В частности, истребитель собираются использовать как носитель гиперзвукового оружия, подобно российскому комплексу "Кинжал" с МиГ-31. Срок службы F-15Х будет порядка 20 тыс. часов. Это в три раза больше, чем у F-35.

Александр ИЛЬИН
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