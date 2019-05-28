Сталкивает лбами Россию и НАТО: Запад раскусил Турцию

Анкара выторговывает технику альянса

После того как Турция неоднократно назло США отказалась изменить свое решение по С-400, Россия неожиданно увеличила свой заказ по истребителям Су-57. Зарубежные военные эксперты отреагировали мгновенно: по их мнению, Москва рассчитывает на экспорт истребителей в Турцию взамен F-35, которые американцы не продадут Анкаре при "живых" С-400. Кроме того, есть расчет на Индию и Китай.

Однако журнал The National Interest не спешит делать выводы. Президент Эрдоган еще ничего не сказал про Су-57, хотя уже обмолвился про С-500 в перспективе. Пока Турция "не отыграла назад" с F-35, и это понятно: в стране даже развернули производство комплектующих для истребителя.

По мнению NI, Анкара "стравливает" Россию и страны Запада специально, что извлечь выгоду при покупке военной техники и вооружений НАТО. С-400 в этом случае становится чем-то вроде разменной монеты в свете будущих переговоров. Скорее всего, Рособоронэкспорт предложит С-500 за часть цены, которую попросят американцы за свои системы. Тогда, возможно, США сделают скидку на свои "Пэтриоты".

Что касается истребителей, то вопрос остается открытым. F-35 Турция может получить хоть сейчас. Большинство американских военных и сенаторов уверяют, что это навредит самолету, так как турки "сольют" ценные данные русским, однако со 100%-й уверенностью об этом говорить нельзя. Турция не собирается из НАТО, и ее диалог с Россией не такой простой, как может показаться, особенно в Сирии.

Если Турция захочет приобрести Су-57, то в лучшем случае она получит машины в 2020 г., а скорее всего, еще позже. Выходит, в этой истории еще рано ставить точку.