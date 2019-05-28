Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Сталкивает лбами Россию и НАТО: Запад раскусил Турцию

Фото: www.globallookpress.com
Анкара выторговывает технику альянса

После того как Турция неоднократно назло США отказалась изменить свое решение по С-400, Россия неожиданно увеличила свой заказ по истребителям Су-57. Зарубежные военные эксперты отреагировали мгновенно: по их мнению, Москва рассчитывает на экспорт истребителей в Турцию взамен F-35, которые американцы не продадут Анкаре при "живых" С-400. Кроме того, есть расчет на Индию и Китай.

Однако журнал The National Interest не спешит делать выводы. Президент Эрдоган еще ничего не сказал про Су-57, хотя уже обмолвился про С-500 в перспективе. Пока Турция "не отыграла назад" с F-35, и это понятно: в стране даже развернули производство комплектующих для истребителя.

По мнению NI, Анкара "стравливает" Россию и страны Запада специально, что извлечь выгоду при покупке военной техники и вооружений НАТО. С-400 в этом случае становится чем-то вроде разменной монеты в свете будущих переговоров. Скорее всего, Рособоронэкспорт предложит С-500 за часть цены, которую попросят американцы за свои системы. Тогда, возможно, США сделают скидку на свои "Пэтриоты".

Фото: flickr.com

Что касается истребителей, то вопрос остается открытым. F-35 Турция может получить хоть сейчас. Большинство американских военных и сенаторов уверяют, что это навредит самолету, так как турки "сольют" ценные данные русским, однако со 100%-й уверенностью об этом говорить нельзя. Турция не собирается из НАТО, и ее диалог с Россией не такой простой, как может показаться, особенно в Сирии.

Если Турция захочет приобрести Су-57, то в лучшем случае она получит машины в 2020 г., а скорее всего, еще позже. Выходит, в этой истории еще рано ставить точку.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Будет как в Крыму: в США заявили о скором ответе на "провокацию" с паспортами Донбассу

Американцы сделали угрожающее заявление

Тогда вернемся: Москва требует пересмотра отношений с ПАСЕ

Названы условия возвращения России в европейскую организацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей