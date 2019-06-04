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С-400 увидит F-35 за 30 километров

Фото: flickr.com
Истребитель запустит ракеты намного раньше

Российские С-400 засекут F-35 на расстоянии 20 миль, а F-15X – в 200 милях. У "тридцать пятого" значительное преимущество по скрытности, однако он существенно уступает в скорости и может меньше взять бомб и ракет даже в так называемом "зверь-режиме".

Летный час F-15X на $8 тыс. дешевле, чем у F-35. Обслуживание Eagle дешевле, на базах есть детали и комплектующие плюс летчики давно знают эту машину. Но при всем этом, F-15X, который частично заменит F-35 в ВВС США, не сможет противостоять современным угрозам вроде российских ЗРК последних поколений. Об этом заявил журналу Forbes генерал ВВС в отставке, бывший пилот F-15E, а ныне глава Института аэрокосмических исследований Дэвид Дептула. По его мнению, модернизировать истребители, разработанные в 70-х годах прошлого века, чем, кстати, вынуждена заниматься Россия, это ошибка, которая может дорого стоить.

Ранее глава ВВС США Дэвид Голфрейн рассказал в интервью Defense News, что закупка 136 модернизированных F-15X к середине 2020-х гг. никак не повлияет на закупку 1700 F-35 в перспективе, однако не все в армии в это верят, так как даже американский военный бюджет не резиновый.

Фото: flickr.com

Пока Пентагон включил лишь восемь F-15X в бюджет 2020 года. Самолеты обойдутся в $1,2 млрд, а далее ВВС США будут действовать по обстоятельствам. Далеко не всем нравится, что F-35 недостаточно надежен и его нужно постоянно доводить до ума.

К слову, осторожничает и Россия, и только недавно резко увеличила заказ на Су-57, хотя на Западе не верят, что Москве хватит денег, намекая на экспорт этих истребителей в Турцию и Индию.

F-15X появился на "арене" совсем недавно, но вряд ли он вытеснит F-35, так же как и Су-35С не вытеснит Су-57. Самолеты поколения 4++, как бы хорошо они не были вооружены, – это уже вчерашний день, а пусть слегка недоделанный F-35 и таинственный Су-57 – это будущее боевой авиации. F-15X и Су-35С еще долго будут летать, но у них будут свои задачи, работа истребителей пятого поколения им уже не по зубам.

Александр ИЛЬИН
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