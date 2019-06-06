ВВС Израиля разбомбили ядерный реактор в Ираке

Тель-Авив никого не спрашивает, когда ему нанести удар

Истребители ВВС Израиля в последнее время стали частыми "ньюсмейкерами" в Сирии. Повторяющиеся удары с территории Ливана скупо освещают сирийские государственные СМИ, а затем на Западе проводят журналистские расследования, выясняя, что же они такое бомбили.

Израиль постоянно угрожает Ирану и наносит удары по "Хезболле" и колоннам техники и вооружения, которые поступают с территории Ирана. Кроме того, бомбежке подвергаются склады с бомбами и ракетами, а также заводы по производству ракет. Слова у Израиля не расходятся с делом, и, если в Тель-Авиве считают, что для обеспечения нацбезопасности надо что-то разбомбить или кого-то убить, они это, как правило, делают.

Ровно 38 лет назад, 7 июня 1981 г., ВВС Израиля сровняли с землей ядерный реактор в Ираке. В конце 1970-х гг. Багдад закупил его у Парижа. Тель-Авив пытался уговорить французов не продавать его, но дипломатические усилия не увенчались успехом.

И тогда Израиль решил действовать силой. Тем более что опыт уже был: в апреле 1978 г. Тель-Авив уничтожил реакторы "Таммуз-1" и "Таммуз-2". Взамен Ирак и купил французский "Осирак", поставив его рядом с работающим советским реактором.

Параллельно Багдад начал вести переговоры с рядом итальянских и немецких фирм о закупке обогащенного урана. По оценке некоторых советских экспертов, в 1983 г. Ирак мог произвести с французским реактором три атомные бомбы, а к 1985-му уже пять.

По мнению других специалистов, в частности – профессора физики Гарвардского университета Ричарда Вилсона, реактор был непригоден для производства ядерного оружия, и использовать его якобы можно было только в мирных целях. По его мнению, французы специально продали Ираку именно такой реактор. А Саддам Хусейн приказал разработать атомную бомбу уже после 1981 г,, когда "Осирак" разбомбили.

О реакторе, разумеется, узнала израильская разведка. По данным американских СМИ, за несколько дней до атаки три иракских ядерщика умерли загадочной смертью. После этого в ход пошли истребители.



Для операции "Опера" отобрали лучших асов и восемь F-16A. Кроме того, "на дело" отправили шесть F-15A в качестве перехватчиков сопровождения.

Вторгнуться в воздушное пространство Ирака решили с территории Саудовской Аравии. Израиль умело использовал противостояние Ирака и Ирана и пользовался картами последнего. По некоторым данным, Тель-Авив даже договорился об использовании иранского аэродрома в Тебризе как запасного.

Интересно, что на случай боевых потерь Израиль направил в квадрат боевых действий "Подразделение 669", чтобы спецназовцы могли эвакуировать катапультировавшихся пилотов.

В воздушное пространство Ирака истребители заходили на высоте 30 м, словно крылатые ракеты, чтобы их не засекли комплексы ПВО. Атаковали с высоты 1100 м и были обстреляны средствами ПВО.

По данным Израиля, все 16 бомб Mark 84 поразили реактор, две из них не взорвались. Все самолеты вернулись на базу, а реактор был уничтожен.

Тогда действия Израиля осудил Совбез ООН и даже США, которые временно приостановили поставки вооружений, хотя, возможно, это была маленькая хитрость старых союзников. Сейчас Сирия и Иран могут стать очередными мишенями Израиля, правда, сейчас ситуация еще сложнее, чем раньше.