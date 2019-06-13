Перед войной Сталин отдал палачам лучших офицеров

Людей "пускали в расход" пачками практически без суда и следствия

14 июня в Прибалтике отмечают день памяти жертв коммунистических репрессий, что автоматически выливается в этих странах в очернение современной России и спекулирование на тему имперских амбиций.

Но нужно отметить, что в СССР от репрессий страдали люди самых разных национальностей, вероисповедания и должностей, в том числе лучшие советские военачальники, которых так не хватало в первые годы войны.

В ночь на 12 июня расстреляли маршала Советского Союза Михаила Тухачевского, которого объявили немецким шпионом. Вместе с ним, в расход пустили Иона Якира, Иеронима Уборевича, Августа Корка и многих других. После смерти Иосифа Сталина их всех реабилитировали, но погибших, как известно, не вернуть.

Вся эта группа офицеров критиковала Клима Ворошилова, который находился тогда на посту наркома обороны. Ворошилов не продвинулся дальше тактики Гражданской войны и считал кавалерию чуть ли не главной военной силой, что буквально выводило из себя думающих офицеров, считавших его некомпетентным. Так Тухачевский нажил себе могущественного врага.

Под Тухачевского копали еще в 1930 году. Тогда его обвинили в подготовке захвата власти и убийства Сталина. Расстрельная статья, но вождь народов не дал ход делу. В 1937-м маршалу уже так не повезло.

В период с 1922-го по 1932 г. Тухачевский действительно общался с немецким генералитетом и посещал большие маневры в Германии. Однако в те времена Москва и Берлин тесно сотрудничали в военной сфере, и в этом не было ничего удивительного.

На данный момент доподлинно известно, что Тухачевский не был предателем. По одной из основных версий, его подставила немецкая разведка. Якобы в СССР передали документы, которые должны были убедить Сталина, что между руководством вермахта и РККА есть сговор.

Кроме того, в дело оказался замешан белогвардейский генерал Скоблин, находящийся в эмиграции. Сталину якобы передали, в том числе, похищенные бумаги Скоблина, который свидетельствовали, что Тухачевский и сотоварищи готовят военный переворот и свержение Иосифа Виссарионовича.

В Москве клюнули. Сталин к удивлению немцев предложил даже заплатить за документы. Шеф полиции безопасности Третьего рейха Гейдрих запросил тогда 3 млн золотом. Позже оказалось, что документы были сфальсифицированы. Подписи Тухачевского были подлинными, а вот даты изменены.



11 июня 1937 г. дело маршалла рассмотрели в закрытом судебном заседании без присутствия защитников и без права обжалования приговора.

Смертный приговор выносили армвоенюрист Ульрих, маршалы Блюхер, Буденный, командармы Алкснис, Шапошников, Белов, Дыбенко, Каширин и комдив Горячев. В следующем году расстреляли всех, кроме Ульриха, Буденного, Шапошникова и Горячева.

Расстрелом "шпионов" руководил комендант НКВД Василий Блохин. В 1954 г. его лишили звания и всех наград.