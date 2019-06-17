Помесь МиГа и F-35: у китайского J-20 нашлась российская родословная

Наша страна предложит КНР Су-57

Загадочный китайский истребитель пятого поколения J-20, который американцы считают лучшим стелсом, нежели Су-57, во многом основан на советских и российских разработках, в частности МиГ-1.44.

Сравнивать его с самолетом "Сухого" было бы неправильно. J-20 – этакий китайский F-35 для прорыва обороны ПВО и скрытного удара, в то время как Су-57 создавался, в первую очередь, для превосходства в воздухе, а его качества скрытности ушли на второй план.

По мнению экспертов The National Interest, радар J-20 существенно уступает тем, которые стоят на F-22 и, тем более, на F-35. В издании полагают, что в этом отношении китайский истребитель находится на уровне F-117.

Еще сложнее обстоят дела с двигателем. По данным СМИ, первые J-20 вообще испытывались с российскими АЛ-31ФН. На данный момент у китайцев есть свои двигатели для "двадцаток" – WS-15. Однако из-за возникших с ним проблем, на самолеты пришлось ставить менее мощные WS-10B. В прошлом году ряд СМИ сообщил, что WS-15 удалось довести до ума, однако китайцы настолько скрытны, если дело касается новейших военных разработок, что совершенно непонятно, насколько они хороши.





Все это подталкивает к одному – закупить у России Су-57, которые должны не заменить J-20, а дополнить их. По мнению большинства военных экспертов, китайский истребитель это скопированный МиГ-1.44 с элементами F-22 и F-35. Но пока самолет "идет" тяжело – на испытаниях только шесть единиц истребителей. И если России удастся наладить массовый выпуск Су-57, которые произведут впечатление на Пекин, Китай может закупить существенную партию этих самолетов вслед за Су-35С. Тем более, что в Поднебесной с уважением отзываются о российском истребителе.