Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Помесь МиГа и F-35: у китайского J-20 нашлась российская родословная

Фото: flickr.com
Наша страна предложит КНР Су-57

Загадочный китайский истребитель пятого поколения J-20, который американцы считают лучшим стелсом, нежели Су-57, во многом основан на советских и российских разработках, в частности МиГ-1.44.

Сравнивать его с самолетом "Сухого" было бы неправильно. J-20 – этакий китайский F-35 для прорыва обороны ПВО и скрытного удара, в то время как Су-57 создавался, в первую очередь, для превосходства в воздухе, а его качества скрытности ушли на второй план.

По мнению экспертов The National Interest, радар J-20 существенно уступает тем, которые стоят на F-22 и, тем более, на F-35. В издании полагают, что в этом отношении китайский истребитель находится на уровне F-117.

Еще сложнее обстоят дела с двигателем. По данным СМИ, первые J-20 вообще испытывались с российскими АЛ-31ФН. На данный момент у китайцев есть свои двигатели для "двадцаток" – WS-15. Однако из-за возникших с ним проблем, на самолеты пришлось ставить менее мощные WS-10B. В прошлом году ряд СМИ сообщил, что WS-15 удалось довести до ума, однако китайцы настолько скрытны, если дело касается новейших военных разработок, что совершенно непонятно, насколько они хороши.

Фото: flickr.com

Все это подталкивает к одному – закупить у России Су-57, которые должны не заменить J-20, а дополнить их. По мнению большинства военных экспертов, китайский истребитель это скопированный МиГ-1.44 с элементами F-22 и F-35. Но пока самолет "идет" тяжело – на испытаниях только шесть единиц истребителей. И если России удастся наладить массовый выпуск Су-57, которые произведут впечатление на Пекин, Китай может закупить существенную партию этих самолетов вслед за Су-35С. Тем более, что в Поднебесной с уважением отзываются о российском истребителе.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Сознайтесь в отравлении Скрипалей: Лондон озвучил условие для перемирия с Москвой

Туманный Альбион шантажирует РФ

"Сказочник": Порошенко высмеяли из-за "украинского трезубца" в Севастополе

Россияне возмутились словами экс-президента Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей