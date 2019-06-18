Москва вбивает клин между США и ее партнерами

Сила и опасность С-400 заключается вовсе не в уникальных характеристиках зенитно-ракетной системы, которая еще ни разу не была проверена в бою, а в ее стратегическом потенциале. Продавая ЗРК во всему миру, Россия распространяет свое влияние и отпугивает США, которые вынуждены охлаждать отношения с теми странами, которые захотели приобрести С-400. Достаточно вспомнить историю с Турцией и F-35, которая уже набила оскомину.

Теперь, после Китая, Турции и Индии, потенциальными покупателями комплекса стали Саудовская Аравия и Катар. Это традиционные покупатели американского вооружения, но С-400 путает все карты. Такое ощущение, что в мире наступила мода на российские зенитно-ракетные системы, и все стараются быть в тренде.

RealClearDefens в продажах С-400 увидел элементы так называемой гибридной войны, в которой Россия, по мнению Запада, очень преуспела.

Во-первых, Россия выручает хорошие деньги от продажи ЗРК. Для ослабленной санкциями и снижением цен на нефть российской экономики это хорошее подспорье.

Во-вторых, Москва продает высокотехнологичный продукт, а не сырье. Продажи комплексов поднимают престиж России. Теперь всем становится понятно, что, даже не являясь сверхдержавой, как СССР, Россия продолжает поставлять вооружение, которое может быть опасно для американских самолетов и ракет.



В-третьих, Россия автоматически укрепляет связи с покупателями С-400. Российские зенитчики обучали китайских, турецких военных. Ремонт также будет осуществляться при участии российских специалистов.

И, наконец, Россия сделала С-400 оружием гибридной войны, которую военный эксперт Адам Кэбот формулирует следующим образом:

"Продолжение внешней политики, которая использует комбинации жесткой силы и/или "подрывных инструментов" для достижения стратегических целей".

Таким инструментом и стал ЗРК С-400, который подорвал партнерство США и Турции в блоке НАТО. В результате провалилась сделка по F-35, а в стане НАТО скоро заработает радар "Ворчуна" (С-400 по классификации НАТО).

Кроме того, пока Турция не построит свои истребители пятого поколения, которые пока существуют лишь в виде макетов, ей понадобятся новые, и ими могут оказаться российские Су-35С. А это еще одна победа Москвы.