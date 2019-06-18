Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Разгадана главная опасность С-400: комплекс ведет гибридную войну

Фото: commons.wikimedia.org/Mil.ru
Москва вбивает клин между США и ее партнерами

Сила и опасность С-400 заключается вовсе не в уникальных характеристиках зенитно-ракетной системы, которая еще ни разу не была проверена в бою, а в ее стратегическом потенциале. Продавая ЗРК во всему миру, Россия распространяет свое влияние и отпугивает США, которые вынуждены охлаждать отношения с теми странами, которые захотели приобрести С-400. Достаточно вспомнить историю с Турцией и F-35, которая уже набила оскомину.

Теперь, после Китая, Турции и Индии, потенциальными покупателями комплекса стали Саудовская Аравия и Катар. Это традиционные покупатели американского вооружения, но С-400 путает все карты. Такое ощущение, что в мире наступила мода на российские зенитно-ракетные системы, и все стараются быть в тренде.

RealClearDefens в продажах С-400 увидел элементы так называемой гибридной войны, в которой Россия, по мнению Запада, очень преуспела.

Во-первых, Россия выручает хорошие деньги от продажи ЗРК. Для ослабленной санкциями и снижением цен на нефть российской экономики это хорошее подспорье.

Фото: mil.ru

Во-вторых, Москва продает высокотехнологичный продукт, а не сырье. Продажи комплексов поднимают престиж России. Теперь всем становится понятно, что, даже не являясь сверхдержавой, как СССР, Россия продолжает поставлять вооружение, которое может быть опасно для американских самолетов и ракет.

В-третьих, Россия автоматически укрепляет связи с покупателями С-400. Российские зенитчики обучали китайских, турецких военных. Ремонт также будет осуществляться при участии российских специалистов.

И, наконец, Россия сделала С-400 оружием гибридной войны, которую военный эксперт Адам Кэбот формулирует следующим образом:

"Продолжение внешней политики, которая использует комбинации жесткой силы и/или "подрывных инструментов" для достижения стратегических целей".

Таким инструментом и стал ЗРК С-400, который подорвал партнерство США и Турции в блоке НАТО. В результате провалилась сделка по F-35, а в стане НАТО скоро заработает радар "Ворчуна" (С-400 по классификации НАТО).

Кроме того, пока Турция не построит свои истребители пятого поколения, которые пока существуют лишь в виде макетов, ей понадобятся новые, и ими могут оказаться российские Су-35С. А это еще одна победа Москвы.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Сознайтесь в отравлении Скрипалей: Лондон озвучил условие для перемирия с Москвой

Туманный Альбион шантажирует РФ

США испугались объединения России и Белоруссии

Усиление интеграции двух членов Союзного государства вызывает недовольство за океаном

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей