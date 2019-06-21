Война с Ираном превратится в ад для США

Исламская республика будет отброшена на десятилетия назад, но Вашингтону придется уйти

На минувшей неделе, после уничтожения силами иранских ПВО американского беспилотника RQ-4, США и Иран приблизились к войне ближе, чем когда-либо за последние 30 лет. Как позже выяснили американские СМИ, Трамп уже отдал приказ нанести по Ирану ракетный удар, однако передумал в последний момент. Возможно, состоялся разговор с Россией, возможно, были какие-то другие причины.

В любом случае, в США не задумываясь забросали Иран "Томагавками", если бы зенитки Исламской республики сбили Р-8 "Посейдон" с 35 американскими военнослужащими, о которых говорил командующий ВВС Израиля.

Как пишет The National Interest, в американском Конгрессе немало сторонников войны с Ираном, а если быть точнее, сторонников свержения режима. По их мнению, сегодняшний Иран продолжит дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке, применяя элементы открытой и гибридной войны.

Такой позиции придерживаются Марк Дубовиц из Фонда защиты демократии, сенатор Том Коттон, а также множество влиятельных политических деятелей Израиля и Саудовской Аравии.

Даже если военная кампания не свергнет сегодняшнюю власть в Иране, она отбросит страну назад на десятилетия и уж точно умерит ее военные амбиции. Но сделать Вашингтону это будет крайне непросто.

Можно начать с того, что у США нет военных баз для вторжения в Иран и смены режима, как это произошло с Ираком Саддама Хумейна или в Ливии. Американцы смогут нанести мощный удар, но закрепиться в Иране и контролировать ситуацию – это другое дело.

Вашингтон мог бы перебросить войска в Ирак, но США не настолько руководят Багдадом, чтобы полностью оккупировать страну и превратить ее в полигон.

Пентагон мог бы попробовать высадить на побережье Ирана морских пехотинцев, но это привело бы к большим жертвам. Скорее США решатся на точечные удары и специальные операции, сопровождаемые жесточайшими санкциями, которые будут "душить" иранскую экономику.

Главному удары подвергнутся ПВО Ирана, аэродромы, военно-морские базы, установки баллистических ракет. Кроме того, бомбардировкам подвергнутся и нефтяные месторождения, чтобы обескровить Тегеран.



Кампания станет эффективной, но у Вашингтона может не получиться сменить режим, потому что с ростом жертв среди мирного населения ненавидеть будут американцев, а не верхушку Ирана.

США параллельно будут питать оппозиционные режиму силы и вооружать их. Однако создание полноценной повстанческой армии займет много времени, если американцы не захотят отправлять свои войска в пекло.

В это время Вашингтон вызовет осуждение многих стран и через какое-то время будет вынужден прекратить атаки. Тем временем, режим в Иране только ужесточится, власти установят жесткий социальный и экономический контроль. Исламской республике будут помогать Россия и Китай, которые, впрочем, не вступят в открытое противостояние с США.