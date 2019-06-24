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На "Армии" Россия показывает свой первый стелс

Фото: mil.ru
С-500 не привезут - за него будут "отдуваться" новый "Панцирь" и С-350

Сегодня открывается международный форум "Армия-2019", на котором, в основном, представлена новейшая и уже проверенная военная техника. И если в прошлом году в центре внимания были машины на платформе "Арамата", особенно БМП Т-15, то на этот раз изюминкой несомненно станет тяжелый стелс-беспилотник "Охотник".

БПЛА, похожий на B-2, но с двигателем семейства АЛ-31Ф, должен показать, что Россия не только с успехом модернизирует советские разработки, но и создает принципиально новые машины.

Беспилотник, который покажут, прототип, и он еще изменится. Иначе его вряд ли выставили бы на общее обозрение. Только так можно объяснить не спрятанное сопло двигателя и торчащие детали из фюзеляжа. Аппарат испытают в небе, а затем сделают его максимально незаметным для радара, то есть нанесут покрытие и скроют сопло, а также некоторые угловатые детали.

К сожалению, ни на "Армии", ни на грядущем "МАКСе" "Охотник" не полетит. Летные испытания только предстоят.

Фото: commons.wikimedia.orgВторая новинка форума, заслуживающая внимания – С-350. Пусть не вводит в заблуждение число 350, которое меньше, чем 400. На самом деле, "Витязь" даже более прогрессивный ЗРК, в котором использовался уже не советский задел, а современные технологии и ноу-хау.

Комплекс относительно легкий, скоростной и даже внешне похож на какой-то западный ЗРК. Только в апреле этого года С-350 прошел госиспытания и теперь будет защищать российское небо. Также в "Алмаз-Антее" рассчитывают на экспорт машины.

Только ленивый в свое время не критиковал ЗРПК "Панцирь-С1": неудачи в Сирии, несоответствие ракеты заданной скорости. Отчасти это правда, поэтому для военных разработали "Панцирь-СМ", и это один из самых ожидаемых "релизов" российской оборонки. Колесная платформа "Торнадо", многофункциональная прицельная станция с фазированной антенной решеткой – это лишь немногие новшества. Прицельная дальность стрельбы "Панциря" увеличилась до 40 км. Это вдвое больше, чем у "Панциря-С1".

Традиционно на "Армии" покажут новейшие средства борьбы с беспилотниками, средства РЭБ, которые на полном серьезе держат в страхе армии НАТО, и отдельно газета "Красная звезда" отмечает автоматы Калашникова новейшей двухсотой серии.

Александр ИЛЬИН
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