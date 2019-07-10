Оборона Киева обошлась советскому народу слишком дорогой ценой

Немцы взяли красноармейцев в котел и лишь немногие смогли из него вырваться

78 лет назад началась одна из самых трагичных и операций в истории Великой Отечественной войны – Киевская стратегическая оборонительная операция.

11 июля немецкая танковая дивизия попыталась форсировать реку Ирпень и войти в Киев, однако попытка провалилась.

Столица Украинской ССР продержалась 71 день, после чего группировка советских войск попала в котел и практически полностью была уничтожена и взята в плен. В бою застрелился генерал-полковник Михаил Кирпонос, когда понял, что плен неизбежен.

Остатки войск выводил уже маршал Семен Тимошенко, который принял командование от Буденного. Знаменитого кавалериста сняли за то, что тот просил Сталина оставить Киев. Тимошенко сначала пообещал отстоять город, но затем понял бессмысленность этой затеи. Но было поздно. Большая часть Юго-Западного фронта оказалась в окружении и была разгромлена.

До этого события развивались стремительно. 7 июля 1941 года немцы заняли Житомир, а затем силами двух танковых дивизий начали развивать наступление на Киев.

Первый удар приняла на себя 5-армия генерала Михаила Потапова, который в сентябре попал в плен. Немецкие танкисты "застряли" на две недели, поджидая подхода отставшей пехоты 6-й армии.

В середине июля советская 12-я армия была вынуждена оставить Винницу. Но к концу месяца немцы догнали отступающие части Красной армии и взяли их в котел под Уманью.

Надо ли говорить, что немецкие войска в самом начале войны были лучше вооружены и обучены, в то время как у красноармейцев банально не хватало винтовок, не говоря уже об автоматах. Советская техника уступала, у немцев намного лучше работала связь.

К середине августа немцы вышли группы армий "Юг" вышли к Днепру. А группа армий "Центр" продвинулась до Смоленска. Гитлеровцы прорвались в Днепропетровск, Кременчуг, а затем 6-армия вермахта вплотную подошла к Киеву. После этого сбросить немцев в Днепр так и не удалось.

Сталин до последнего не хотел отводить войска, хотя его упрашивали об этом Тупиков, Василевский и Буденный. В ночь на 19 сентября советские войска все же покинули Киев, неся колоссальные потери. В котле оказались 452,7 тыс. человек. По данным Генштаба ВС РФ, опубликованным в 1993 году, безвозвратные потери составили 627,8 тыс. человек. Из окружения вышли лишь 20 тыс. бойцов. Немцы потеряли около 130 тыс человек.

Стратегически Москва проиграла: гитлеровцам открылась дорога на Донбасс и Приазовье. Но героическая оборона Киева нарушила планы Гитлера о быстром захвате Украины, а наступление на Москву было задержано на два месяца. Возможно, если бы не бои за Киев, столицу бы не смогли отстоять.