Дирижабль набросился на подводную лодку

Странный бой одновременно расстроил и позабавил моряков

Уникальный поединок дирижабля с подводной лодкой состоялся единственный раз в истории – 18 июля 1943 года, когда американский К-74 атаковал немецкую U-134, которая входила в состав знаменитых "волчьих стай".

Для экипажа дирижабля это было примерно то же самое, как для пехотинца броситься голым на автомат. Исход был предрешен: подбитый из зенитного орудия К-74 упал в воду, а главного механика съела акула. Это была единственная жертва в этом бою. Подлодку все-таки потрепали из пулемета – немецкому экипажу пришлось вернуться в док и встать на ремонт.

Американцы и русские активно использовали дирижабли во время Второй мировой войны, но никак не для уничтожения подводных лодок. Например, дирижабль "Победа" принимал участие в разминировании Черного моря. У США вообще было более 170 этих величественных воздушных судов. Они не только участвовали в разминировании, но и охраняли морские конвои.

Как раз этим и занимался К-74 и К-32 у берегов Флориды, когда U-134 неожиданно всплыла для вентиляции отсеков. В 23.30 американский экипаж обнаружил субмарину. Согласно инструкциям, командир лейтенант Нельсон Гриллс должен был вызвать по радио подмогу и ни в коем случае не провоцировать хорошо вооруженного противника. Однако Гриллс решил, что за то время, пока подоспеет помощь, немцы потопят танкер и грузовое судно.

На скорости свыше 100 км час дирижабль полетел в атаку на лодку, поливая ее из пулемета. Немцы деловито отвечали из зенитного орудия. Сбросить бомбы у американцев не получилось, так как заклинило механизм. Тем временем, двигатели дирижабля уже горели, и через несколько минут К-74 упал в воду. Члены экипажа успели надеть спасательные жилеты и отплыть подальше от дирижабля. Позже их подобрали, и лишь механику, как уже было сказано выше, фатально не повезло.



Немцы подошли к месту падения и собрали обломки, чтобы позже их изучить. U-134 прожила немногим более месяца: 24 августа британский самолет Vickers Wellington потопил ее глубинными бомбами. Из 48 членов экипажа не спасся никто.

Что касается Гриллза, то сначала его хотели наказать. Но затем признали, что тот действительно спас моряков. Спустя 20 лет после боя командира наградили Крестом летных заслуг.