Ленина увезли в Тюмень в строжайшей тайне

Ученые чудом сохранили тело в здании техникума

Вождь мирового пролетариата В.И. Ленин лежит на Красной площади вот уже почти сотню лет. С 1989 года не утихают споры о том, нужно его хоронить или нет, но до сих пор увезти Ильича из сердца Москвы никто так и не посмел. Однако не все знают, что после начала Великой Отечественной войны Ленина эвакуировали в Сибирь вместе с частью заводов в июле. Операция была строго засекречена, так как могла подорвать дух советского народа.

Эвакуацией занимался профессор-биохимик Борис Збарский, который лично участвовал в разработке методики бальзамирования Ленина. По его словам, которые приводит журнал "Тайны XX века", в конце июня 1941 г. его вызвали к себе Каганович и Микоян. Объяснили: так и так, большой риск воздушных налетов, вождя надо увозить.

Збарский подготовил проект, который положили на стол Берии. Ученый предложил эвакуировать Ильича в какой-нибудь университетский город на Волге – Куйбышев, Саратов или Свердловск на Урале. Главное, чтобы там была лаборатория и ученые.

В два часа ночи 3 июля Збарского вызвал по телефону комендант Кремля и показал поставление, подписанное Сталиным. Согласно документу, Ленина должны были отправить в Тюмень в семь часов вечера этого же дня.

Как предполагает ученый, Сталин просто посоветовался с военными на предмет тихого местечка, до которого не долетят немцы. Как поддерживать состояние тела, видимо, его не волновало.

Но только не Збарского. Ильич лежал неподвижно 17 лет при неизменной температуре 16 градусов, а теперь его предстояло вытащить на тридцатиградусную жару, везти на машине, а затем еще несколько суток поездом.

Для перевозки Ленина задействовали три поезда специального назначения. На первом находилась охрана, и он шел с опережением. На втором везли Ленина и персонал, и, наконец, третий поезд шел на один перегон позади. Перед отправкой специальная комиссия проверяла каждый болт в составах, и только после подписания акта о техническом состоянии техпоездов самими чекистами паровозы тронулись.

Все станции пустели за несколько часов до прибытия поездов. Большую часть времени в составах никто не спал. По приезду в Тюмень Ленина в деревянном ящике оперативно погрузили в обычную грузовую машину и повезли в дом-саркофаг.



Им стало окруженное высоким забором двухэтажное здание техникума. Верхние окна этажа, где положили Ильича, заложили кирпичом. На первом жил Збарский, персонал и охрана.

Каждые десять дней ученый докладывал Сталину о состоянии тела вождя. Поначалу в Тюмени решили, что в техникуме делают какие-то секретные снаряды, однако через полгода о Ленине уже знали все. Ходит байка, что слухи о нахождении Ильича в Тюмени пошли после того, как Збарский заказал в ателье новый костюм в стиле 1920-х годов. Позже ученый якобы просил Сталина разрешить доступ горожан к телу, но тот ответил отказом.

А в 1942 г. на теле образовалась черная плесень, и это была настоящая катастрофа. По всем медицинским правилам, Ленина следовало было уничтожить, но случай был не тот. Каким-то чудом Збарскому удалось убрать плесень, не повредив тела.

Вернули Ильича только в апреле 1945 года. А поставление об открытии мавзолея Сталин подписал только 12 сентября.