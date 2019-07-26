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На Украине принизили роль Красной армии в освобождении Львова

Фото: wikipedia.org
Конев специально ждал, пока одни враги перебьют других

27 июля – годовщина освобождения Красной армией крупнейшего западного города Украины Львова. В свете последних событий эта операция приобретает особенный интерес, так как фактически на тот момент в 1944 году действовали четыре силы: советские войска, гитлеровцы, армия Крайова и воины запрещенной в России украинской повстанческой армии (УПА).

Это сейчас от нее осталось лишь название, которое используют в пропагандистских целях, но тогда это была реальная военная сила. Кроме того, в состав гитлеровских частей входила дивизия войск СС "Галичина" из украинских добровольцев.

Красная армия окружила немцев во Львове и разбила. Однако западно-украинские историки уверяют, что русские специально ждали, пока польская Армия Крайова не уничтожит украинских повстанцев, а первых не перебьют немцы. Похожим образом якобы все происходило в Варшаве.

Львовско-Сандомировская операция входит в число так называемых "десяти сталинских ударов". Немцев было необходимо выбить из стратегически важной Западной Украины, и это хорошо понимали в Ставке.

Но это было не так просто. Немцы и венгры из группы армий "Северная Украина" создали три линии обороны общей глубиной в 40-50. 13 июля войска 1-го Украинского фронта пошли в наступление. К 15 июля оборона была прорвана на 20 км. Позже пошла в бой 1-я гвардейская танковая армия.

В результате упорных боев немцев отбросили на 30 км, а уже 17 июля войска 1-го Украинского вступили на территорию полькой Силезии.

На другом направлении все складывалось не так удачно: немцы отбили наступление советских 38-й и 60-й армии и даже провели контрудар. В ход пошли 3-я гвардейская и 4-я танковые армии, которые двинулись через узкий коридор в районе города Колтов.

Овладеть Львовом сходу не получилось. В результате танковые армии обошли город с севера и юга, а в наступление пошли 60-я и 38-я армии. К 27 июля советские войска при поддержке польских партизан взяли Львов и Перемышль в результате упорных боев.

Фото: German Federal Archive

Однако "Молода Галичина" приводит свою версию событий: Львов обошла с севера 3-я гвардейская танковая армия и с юга 4-я, что сходится с официальной версией. Однако, по мнению историков Дмитрия Веденеева и Сергея Шевченко, Конев, командовавший операцией окружил город и оставил коридор на западе. Параллельно ударили сразу по Перемышлю, и в итоге Львов оказался в тылу. Волей-неволей немцам пришлось уходить через коридор, в котором их и равняли с землей "Катюши" и Ил-2. И особого сопротивления со стороны немцев не было.

Западно-украинские историки уверяют, что к моменту взятия Львова, его западную часть заняли до трех тысяч бойцов Армии Крайова, с которой бились немцы. "Западенцы" полагают, что красные специально ждали, пока немцы из не перебьют, чтобы не делать это самим. Бойцы Армии Крайова, в свою очередь, жестоко расправлялись с повстанцами запрещенной УПА. 

Александр ИЛЬИН
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