Американский шаттл X-37B полетел в сторону России

Аппарат-шпион засекли астрономы-любители

Мини-шаттл X-37B некоторые российские эксперты считают боевой машиной, с помощью которой США в будущем смогут наносить удару по любой части России, так как боевой радиус у этого "Боинга" по сути не ограниченный.

Недавно голландскому астроному-любителю Ральфу Вандербергу удалось отследить шаттл на высоте 210 миль.

"На фотографии можно различить нос шаттла, отсек полезной нагрузки и хвостовую часть", – заявил ученый в интервью Space.Com.

Фотографии удалось сделать в конце июня – начале июля, при том, что охота за 29-футовым X-37B продолжалась несколько месяцев. По словам астронома, шаттл менял траекторию, так как телескоп не находил его в прогнозируемой точке. "Боинг" просто перешел на другую орбиту, и только благодаря сообществу таких же фанатов астрономии, как он сам, Вандербергу удалось сделать снимки корабля.

В середине 2000-х гг. было построено два X-37B стоимостью около $ 1 млрд за экземпляр. Корабль представляет собой уменьшенную копию шаттлов, которые еще не так давно запускали в космос. Этого "малыша" в ВВС США характеризуют как орбитальный испытательный аппарат и наотрез отказываются раскрывать подробности о нем.

Самая длинная миссия X-37B продолжалась 717 дней. Последний раз "Боинг" запустили на ракете SpaceX Falcon в сентябре 2017 г. – в пятый раз. В Пентагоне сообщают, что в процессе полета испытывают экспериментальную электронику, а сам аппарат оснастили усовершенствованным термораспределителем, разработанным в лаборатории ВВС.



Как полагают западные военные эксперты, X-37B можно оснастить датчиками и даже вооружить боеприпасами. И тогда корабль сможет нанести ракетный удар в любой точке земного шара. ВВС США, естественно, это будут скрывать, так как размещение оружия на космических аппаратах запрещает договор 1967 года.

По мнению The National Interest, во время текущей миссии шаттл используется для шпионажа над территорией России.