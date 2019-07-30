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Санта-Клаус управлял SR-71

Фото: flickr.com/photos/mashleymorgan
Американский летчик раскопал архив и удивил всех

На фоне интереса к легендарному самолету-разведчику SR-71, который в недалеком будущем заменит беспилотный SR-72, журнал The Aviation Geek Club опубликовал любопытные фотографии "Черного дрозда". На одной из них в роли сигнальщика не кто иной, как Санта-Клаус, который общается жестами с пилотом.

Как оказалось, эти фотографии из личного архива летчика – бывшего командира SR-71 Дэвида Бернса. Он служил в разное время на двух базах: Beale Air Force Base в Калифорнии и Kadena Air Base на острове Окинава в Японии. Предположительно, дело было на Рождество, и пилоты с техническим персоналом развлекались таким образом.

SR-71 осуществляли разведку вдоль границ СССР, а также наблюдали за Китаем. За "Дроздами" постоянно охотились советские МиГ-25, а затем и МиГ-31.

На данный момент США готовят нового разведчика SR-72. Занимается им небезызвестный отдел Skunk в Lockheed Martin. Они же разрабатывали "Дрозда". Сообщается, что это будет БПЛА с максимальной скоростью до 6 Махов. Авторы проекта решили, что на такой скорости находиться в кабине для летчика будет небезопасно.

В отличие от SR-71, который был чистым разведчиком и по сути беззащитным, его преемника планируется вооружить крылатыми ракетами и возможно, даже лазерным оружием.

Александр ИЛЬИН
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