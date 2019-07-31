Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Немцы захотели "ядерные истребители"

Фото: www.globallookpress.com
Самолеты за несколько часов долетят до Калининграда

Германия запросила у Пентагона разрешение вооружить свои истребители "Еврофайтер" ядерными боеприпасами. Для этого самолет должен получить соответствующий сертификат.

По данным The Aviation Geek Club, в Минобороны США еще обсуждают этот вопрос, так как вооружение ядерными бомбами или ракетами немецких истребителей может спровоцировать резкую реакцию Москвы. Теоретически "Еврофайтеры" смогут нанести разрушительные удары по Калиниграду и северо-западу России, а также базам РФ на территории Белоруссии. 

В соответствии с программой НАТО по ядерному обмену, Германия обладает несколькими боеголовками, а также истребителями "Торнадо", которые могут их использовать. Однако новые "Еврофайтеры" для этой миссии не предназначены, а с уходом на пенсию "Торнадо" немцы вообще остаются без возможности нанесения ядерного удара.

Фото: www.globallookpress.com

Как сообщили в Airbus, "Еврофайтеры", за которыми, к слову, значатся победы в учебных боях над F-35, могут быть сертифицированы уже к 2025 году.

Но, по данным источников в правительстве США, Пентагон нарочно будет тормозить программу, вооружая ядерными бомбами В-61-12, прежде всего, F-35. Кроме того, американцам не понравилось, что европейцы ограничили доступ американских компаний на рынок Старого Света, подписав пакт о совместном финансировании, развитии и развертывании вооруженных сил.

Кроме того, в Пентагоне будут изучать, как "Еврофайтер", не обладая в достаточной мере стелс-технологиями, сможет преодолеть российские средства ПВО, прежде всего, С-400.

Немцам США в свое время попытались продать F-35, но те отказались, и самостоятельность Берлина оказалась очень не по душе американцам.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Россия разместит ракеты ближе к границе США

Недружественные шаги американцев не останутся без ответа

Взрыв в Крыму обрадовал украинцев

Жители Незалежной приготовили поп-корн для обсуждения ЧП

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей