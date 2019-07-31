Немцы захотели "ядерные истребители"

Самолеты за несколько часов долетят до Калининграда

Германия запросила у Пентагона разрешение вооружить свои истребители "Еврофайтер" ядерными боеприпасами. Для этого самолет должен получить соответствующий сертификат.

По данным The Aviation Geek Club, в Минобороны США еще обсуждают этот вопрос, так как вооружение ядерными бомбами или ракетами немецких истребителей может спровоцировать резкую реакцию Москвы. Теоретически "Еврофайтеры" смогут нанести разрушительные удары по Калиниграду и северо-западу России, а также базам РФ на территории Белоруссии.

В соответствии с программой НАТО по ядерному обмену, Германия обладает несколькими боеголовками, а также истребителями "Торнадо", которые могут их использовать. Однако новые "Еврофайтеры" для этой миссии не предназначены, а с уходом на пенсию "Торнадо" немцы вообще остаются без возможности нанесения ядерного удара.

Как сообщили в Airbus, "Еврофайтеры", за которыми, к слову, значатся победы в учебных боях над F-35, могут быть сертифицированы уже к 2025 году.

Но, по данным источников в правительстве США, Пентагон нарочно будет тормозить программу, вооружая ядерными бомбами В-61-12, прежде всего, F-35. Кроме того, американцам не понравилось, что европейцы ограничили доступ американских компаний на рынок Старого Света, подписав пакт о совместном финансировании, развитии и развертывании вооруженных сил.



Кроме того, в Пентагоне будут изучать, как "Еврофайтер", не обладая в достаточной мере стелс-технологиями, сможет преодолеть российские средства ПВО, прежде всего, С-400.

Немцам США в свое время попытались продать F-35, но те отказались, и самостоятельность Берлина оказалась очень не по душе американцам.