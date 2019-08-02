СССР едва не заполучил сверхсекретный SR-71

"Дрозд" рухнул в море, словно сбитый ракетой

В 1989 году произошло ЧП, которое могло поставить крест на секретной программе разведчика SR-71, которого еще называют самым быстрым самолетом в истории. "Черный дрозд" рухнул в Южно-Китайское море и только чудом советские или китайские военные не добрались до обломков.

21 апреля 1989 года SR-71 c серийным номером 61-17974 вылетел с ВВС США Кадена (Япония). За штурвалом были подполковник Дэн Хаус и второй пилот Блэр Бозек.

Когда "Дрозд" разогнался до привычных трех Махов, замерз левый подшипник компрессора, что вызвало немедленное разрушение части двигателя и взрыв, который повредил гидравлику.

Хаус успел снизиться до высоты 10 тыс. футов и оба пилота успешно катапультировались. Внизу их спасли местные рыбаки, то есть летчикам повезло дважды.

Обломки быстро нашли, но их еще предстояло убрать. В Южно-китайском море постоянно ходили советские и китайские корабли, поэтому времени было мало. Легко представить радость российских военных, если бы удалось заполучить части SR-71. Скорее всего, самолет вышел бы на пенсию намного раньше 1998 года.

Когда части SR-71 доставили в Японию, было неясно, что с ними делать. The Aviation Geek Club приводит слова полковника в отставке Дона Эммонса. На страницах книги "Байки и легенды "Черного дрозда" Ричарда Грэма он рассказывает, как на базе Катена решали судьбу обломков.

Их можно было передать Пентагону, чтобы тот переплавил их на металлолом и продал, а можно было просто закопать в землю. В итоге был выбран второй вариант. У летчиков это вызвало настоящий ужас, в своем воображении они начали рисовать картину, как японцы при строительстве какого-нибудь торгового центра через 20 лет находят хвост SR-71.

В итоге обломки захоронили в море. Это произошло в самый канун Рождества, причем часть деталей утопили в знаменитой Марианской впадине, самой глубокой в мировом океане.