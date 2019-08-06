Новая ложь: США рассекретили подробности ядерной бомбардировки Японии

Америка затаила месть с 1941 года

Спустя 74 года после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, которые повлекли за собой сотни тысяч смертей гражданского населения, в США называют решение Трумэна "самым противоречивым" в истории XX века. Это достаточно смелая оценка журнала The National Interest, так как ранее в Америке было принято считать, что только применение ядерного оружия вынудило Японию капитулировать.

Далеко не все знали, что за несколько месяцев до бомбардировки японцы собирались сдаться. Однако американскому правительству было об этом хорошо известно благодаря разведке.

Как стало известно из рассекреченных документов, многие высокопоставленные чиновники и военные были против применения ядерного оружия, так как поражение Японии было предрешено. Уже тогда в Белом доме хорошо понимали, что эти бомбы, скорее, задел на будущее, чтобы Советы не посмели напасть на американские войска в Европе. Кроме того, американцы мстили за Перл-Харбор.

Но самое интересное, что сам Трумэн никогда и не принимал решение бомбить Японию. На самом деле, оно было принято еще до того, как американский президент вообще подозревал о существовании "Малыша" и "Толстяка".

По данным NI, основанных на секретных отчетах, Япония была выбрана целью ядерных бомбардировок 5 мая 1943 года. Это было сделано вовсе не потому, что американцы пожалели Европу. В командовании США объяснили это странным образом: якобы японцы смогут получить меньше знаний об атомном оружии в случае взрывов, то есть это была такая "предохранительная мера".



С начала войны США воспринимали именно Японию, а не Германию главным соперником, который мог бы сокрушить мощь Америки. Согласно графику, составленному в 1941 г., война с Токио ориентировочно должна была закончиться в 1947-м, уже после того, как падет нацистская Германия.

Решение бомбить японцев лелеял Рузвельт. А Трумэн принял его, как говорится, по наследству и решил ничего не менять.

Приказ бомбить Хиросиму и Нагасаки получил генерал ВВС Карл Спаатц, которого после победы союзников в Европе отправили на Тихий океан командовать операцией. Узнав об этом, Спаатц, который ранее выступал против "террористических" бомбардировок Европы, потребовал письменного приказа, чтобы использовать такое ужасное оружие.

25 июля 1945 г. он его получил. Первую бомбу надо было сбросить до 10 августа. Затем произошло то, что произошло, – страшная смерть огромного количества мирных жителей и капитуляция Японии.



Позже Трумэн, словно оправдываясь, говорил, что генерал Маршалл уверял его в неизбежности гибели миллионов американцев, если США решатся на сухопутную операцию в Японии. Но в действительности Маршалл такого не говорил.

Также американский президент уверял, что в Хиросиме и Нагасаки производили оружие – так ему сказали министры. Но на самом деле ни один из этих городов не был центром военного производства.