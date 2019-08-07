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Израильтяне на F-35I грозятся разбомбить Сирию и Иран

Фото: www.globallookpress.com
Придется только заправиться в воздухе

Израильские F-35I некоторые военные эксперты считают еще более опасными, чем американские. Постоянно находясь в состоянии войны, пилоты Тель-Авива готовы по первому приказу применить новейшие истребители против сирийских и иранских МиГ-29.

Но еще больше опасны их удары по системам ПВО российского производства, таким как С-400 и С-300, которые в первую очередь будут охотиться за F-35I.

Как заявил в июле премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, "тридцать пятые" могут достичь любой точки на Ближнем Востоке, чтобы покарать врагов. Таким образом Тель-Авив ответил на недавний выпад Ирана. Председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Моджтаба Золнур в интервью агентству "Мехр" сказал, что, если США нападут на Иран, жить Израилю останется лишь полчаса, явно намекая на баллистические ракеты.

Глава ВВС Израиля генерал-майор Амикам Норкин уже прокомментировал высказывание своего премьера. По его словам, F-35I могут нанести авиаудар по Сирии и Ирану, но с заправкой в воздухе, и это вполне реальный вариант.

В прошлом году Израиль сообщил, что F-35I применялись в боевой операции на Ближнем Востоке, однако не уточнил в какой. Но после этого командующий ВВС Исламской Республики Иран (IRIAF) бригадный генерал Фарзад Исмаили был уволен с поста, который он занимал с 2010 года. По данным СМИ, его убрали из-за того, что тот допустил нарушение воздушных границ Ирана самолетом F-35I в марте 2018 года.

Александр ИЛЬИН
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