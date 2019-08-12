На Западе раскрыли секрет срочной модернизации Су-34

У самолета оказалось советское прошлое

Накануне стало известно о предстоящей модернизации самых современных российских фронтовых бомбардировщиков Су-34. Интересно, что самолет поступил на вооружение совсем недавно, в 2014 году. И вот, спустя несколько лет военные решают улучшить новый самолет, который и так прекрасно себя зарекомендовал в строевых частях, в том числе – в ходе сирийской кампании. В настоящее время в составе ВКС РФ более ста Су-34, и модернизация может вылететь Минобороны в копеечку. А так ли она нужна?

Свою точку зрения по этому поводу традиционно выразил американский журнал The National Interest, который достаточно пристально следти за тем, что происходит с российскими боевыми самолетами.

По мнению издания, Су-34 не такой новый, как это может показаться. Разработка истребителя-бомбардировщика на базе "Фланкера" началась еще в начале 1980-х гг. и должна была быть окончена к 1991-му, однако СССР прекратил свое существование. До 2005 г. проект был заморожен, пока на самолет не решили установить авионику, похожу на ту, которую готовили для Ту-22М3М и Ту-160М2. Это и цифровая панель управления, и современные средства радиоэлектронного подавления, и улучшенная навигационная система, и многое другое.

Сейчас же на Су-34 хотят установить систему РЭБ "Тарантул", которая может обеспечить защиту целой группы истребителей-бомбардировщиков.



Кроме того, будет учтен успешный сирийский опыт. На данный момент у самолета 12 узлов подвески вооружений. Возможно, их будет еще больше, и система наведения станет еще точнее. Пока подробности не раскрываются.

Наконец, как считает NI, машину могут "подогнать" под экспорт. В Турции уже интересуются Су-35 и Су-34, после того как страна осталась без американских F-35.