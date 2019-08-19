Экипаж "Клима Ворошилова" расстрелял 22 танка в одиночку

Выдающийся подвиг совершили не на Т-34

Принято считать, что танк Великой Отечественной войны – это Т-34. Его изображали на плакатах и ставили в качестве памятников, о нем снимали фильмы. Однако в действительности на войне были задействованы самые разные танки.

Например, свой выдающийся подвиг лейтенант Зиновий Колобанов совершил под Войсковицами на КВ-1, что расшифровывалось как "Клим Ворошилов".

20 августа 1941 г. танксист-ас уничтожил из засады 22 немецкие машиныв колонне, что было просто выдающимся результатом. Всего же полурота Колобанова, состоявшая из пяти тяжелых КВ-1, подбила 43 танка, которые шли на ленинградский фронт.

Колобанову дали приказ – перекрыть три дороги, ведущие к Красногвардейску, современной Гатчине, причем сделать это любой ценой, то есть стоять насмерть.

В каждый из пяти танков было загружено два боекомплекта бронебойных снарядов и минимальное количество осколочно-фугасных.

Лейтенант отправил пару машин на лужскую дорогу, другие два – на кингисеппскую, а сам засел в засаде на приморской.

Первым под огонь попала пара КВ-1 на лужском шоссе. Советские танкисты подбили пять танков и три БТР немцев. Гитлеровцы провели авиаразведку, но не засекли танки на приморской дороге. В 14:00 по ней проехали разведчики на мотоциклах, но Колобанов их пропустил, высматривая дичь покрупнее.

За свое терпение он был вознагражден: на дороге показались 22 легких танка, предположительно, Pz.Kpfw.35. Командиром орудия у Колобанова был Усов – профессиональный артиллерист инструктор, воевавший ранее в Польше и Финляндии, поэтому немцам откровенно не повезло. Три головных немецких танка загорелись практически сразу.

Затем КВ-1 обстрелял хвост колонны, чтобы гитлеровцы не могли повернуть назад. А после Колобанов открыл огонь по центру колонны. Немцы запаниковали. Дорога была окружена болотом – машины застревали и могли лишь статично вести огонь. У немцев начали рваться боекомплекты.



В КВ-1 попали 114 снарядов, однако броня выдержала. Все вражеские танки были уничтожены, а экипаж Колобанова израсходовал 98 снарядов. Сейчас не месте легендарного боя стоит памятник, но почему-то танку ИС-2.