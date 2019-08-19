Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Экипаж "Клима Ворошилова" расстрелял 22 танка в одиночку

Экипаж
Фото: commons.wikimedia.org
Выдающийся подвиг совершили не на Т-34

Принято считать, что танк Великой Отечественной войны – это Т-34. Его изображали на плакатах и ставили в качестве памятников, о нем снимали фильмы. Однако в действительности на войне были задействованы самые разные танки.

Например, свой выдающийся подвиг лейтенант Зиновий Колобанов совершил под Войсковицами на КВ-1, что расшифровывалось как "Клим Ворошилов".

20 августа 1941 г. танксист-ас уничтожил из засады 22 немецкие машиныв  колонне, что было просто выдающимся результатом. Всего же полурота Колобанова, состоявшая из пяти тяжелых КВ-1, подбила 43 танка, которые шли на ленинградский фронт.

Колобанову дали приказ – перекрыть три дороги, ведущие к Красногвардейску, современной Гатчине, причем сделать это любой ценой, то есть стоять насмерть.

В каждый из пяти танков было загружено два боекомплекта бронебойных снарядов и минимальное количество осколочно-фугасных.

Лейтенант отправил пару машин на лужскую дорогу, другие два – на кингисеппскую, а сам засел в засаде на приморской.

Первым под огонь попала пара КВ-1 на лужском шоссе. Советские танкисты подбили пять танков и три БТР немцев. Гитлеровцы провели авиаразведку, но не засекли танки на приморской дороге. В 14:00 по ней проехали разведчики на мотоциклах, но Колобанов их пропустил, высматривая дичь покрупнее.

За свое терпение он был вознагражден: на дороге показались 22 легких танка, предположительно,  Pz.Kpfw.35. Командиром орудия у Колобанова был Усов – профессиональный артиллерист инструктор, воевавший ранее в Польше и Финляндии, поэтому немцам откровенно не повезло. Три головных немецких танка загорелись практически сразу.

Фото: commons.wikimedia.org

Затем КВ-1 обстрелял хвост колонны, чтобы гитлеровцы не могли повернуть назад. А после Колобанов открыл огонь по центру колонны. Немцы запаниковали. Дорога была окружена болотом – машины застревали и могли лишь статично вести огонь. У немцев начали рваться боекомплекты.

В КВ-1 попали 114 снарядов, однако броня выдержала. Все вражеские танки были уничтожены, а экипаж Колобанова израсходовал 98 снарядов. Сейчас не месте легендарного боя стоит памятник, но почему-то танку ИС-2.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Киев списал свои долги перед Москвой

Названы основные заемщики РФ

Британцы нашли доказательства участия России в войне на Украине

На спутниковых снимках замечены танки и автоколонны, принадлежащие Москве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей