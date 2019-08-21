Ядерный бомбардировщик снес телевизионные антенны

Воздушные хулиганы едва не похоронили целый квартал

Американский журнал The Aviation Geek Club раскопал любопытные кадры, на которых гигантский стратегический бомбардировщик В-36 снес антенны на жилых домах в Форт-Уэрте (Техас) недалеко от базы Карлсвелл.

Местные газеты тогда сообщили, что самолет, способный нести ядерное оружие, не только повредил телевизионные антенны, но и снес крыши некоторых домов.

В ролике хорошо видно, как бомбардировщик нормально взлетел, но затем что-то пошло не так, или "воздушные хулиганы" специально направили его к земле, чтобы попугать местных жителей.

Предположительно, инцидент произошел в октябре 1954 года. В-36 тогда постоянно готовили к ядерной войне с русскими и периодически поднимали огромный самолет по боевой тревоге с минимальным количеством топлива. Задачей было выяснить, как быстро может приступить экипаж самолета к выполнению боевой миссии. В-36, к слову, брал под крыло 40 т бомб, в том числе ядерных.

По одной из версий, один из летчиков направил самолет прямо к собственному дому. В это время снять бомбардировщик вблизи приготовился оператор и зеваки, однако никто из них даже не предполагал, какой страшный рев издаст огромный самолет, который пролетел даже ниже, чем все ожидали. Люди прятались в канавы, а один из очевидцев позже заявил, что самолет выхлопом поджег телефонный столб.



Позже жильцы засыпали военных претензиями: сломаны антенны, посыпалась штукатурка, со стен упали картины. Но им нужно благодарить судьбу за то, что самолет не зацепился за что-то более серьезное и не рухнул вниз. Вот тогда-то и начались бы настоящие проблемы.