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F-22 подарили новую жизнь

F-22 подарили новую жизнь
Фото: pixabay.com
Истребитель модернизируют по уникальной технологии

В то время как российские Су-57 летают с открытыми соплами, американцы тратят миллионы долларов на специальные технологии, позволяющие скрывать пламя, вырывающееся из двигателей. Именно его засекают в первую очередь радары зенитно-ракетных комплексов на земле, а ЭПР у самолета с "не погруженными" значительное. Такая же история с российским стелс-беспилотником "Охотник". Правда, это прототип, и, возможно, в будущем в конструкцию БПЛА будут внесены некоторые изменения.

По данным The Aviation Geek Club, компания Aerobotix разработала сложную роботизированную систему с длинной "рукой" из углеволокна. С ее помощью техники меняют покрытие в соплах двигателей "Рэпторов", так как старое уже слишком заметно на радарах. В Сирии F-22 серьезно пострадали от жары: их стелс-покрытие частично пришло в негодность, и теперь часть машин придется модернизировать.

До сих пор эту работу выполняли вручную. Техники надевали специальные костюмы и респираторы и снимали негодное покрытие с помощью ручных инструментов. Позже аналогичную технологию планируется применять и для истребителей F-35.

Александр ИЛЬИН
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