Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В США был реальный план уничтожения ураганов ядерными взрывами

В США был реальный план уничтожения ураганов ядерными взрывами
Фото: wikipedia.org
Ракету хотели запустить в "глаз" бури

Накануне президент США Дональд Трамп снова оказался в новостных заголовках благодаря своему предложению сбрасывать ядерные бомбы на ураганы. Как сообщил Axius, американский лидер заявил об этом в ходе закрытого брифинга, чем изрядно шокировал сотрудников Белого дома.

"Ураганы формируются у побережья Африки, затем через Атлантику направляются в сторону США. А мы ударим в самый центр – глаз урагана, – сбросим бомбу. Почему мы не можем так сделать?" – без обиняков поинтересовался Трамп.

Это может показаться смешным, однако в 50-х гг. прошлого века в США серьезно думали об этом. Тогда еще не было взрывов на Маршалловых островах, Новой Земле, поэтому человечество еще не осознавало всю опасность радиации.

В 1958 г. в Вашингтоне был запущен проект Plowshare, который должен был создать положительный, если так можно выразиться, имидж атомному оружию. В его рамках предполагалось найти применение атомным взрывам в промышленности.

Однако бывший метеоролог ВВС США Джек Рид пошел еще дальше. Во время службы на Филиппинах в 1946 г. он восемь раз летал на В-29 вблизи тайфунов. Штормы навсегда покорили Рида, и в голове у него зародилась абсолютно сумасшедшая идея – использовать ядерное оружие для рассеивания ураганов.

Сначала его идея заключалась в том, чтобы ослабить шторм, сбросив бомбы с двух сторон. Однако затем у него появилась навязчивая идея сбросить бомбу прямо в центр урагана. В так называемом "глазу" шторма на 10 градусов теплее, чем во все остальной части. Поэтому, если сбросить в центр заряд, большая часть воздуха унесется в стратосферу, и ураган существенно ослабеет.

Рид предполагал, что запустить ракету сможет подводная лодка, которая беспрепятственно проникнет в центр. Предполагаемая сила заряда, чтобы повлиять на ураган – 20 мегатонн. Сейчас об этом можно читать лишь с содроганием, так как в "Царь-бомбе" было 50 мегатонн, и это был страшный взрыв. Последствия от 20-мегатонного взрыва также были бы ужасны.

Фото: wikipedia.org

Рид представил проект в 1956 г., но никто не воспринял его всерьез. Большинство ученых в пух и прах разнесли его теорию.

Дело в том, что мощность ураганов в разы превышает мощность любых ядерных взрывов. Мощный ураган, вроде "Катрины", может вырабатывать от 5 до 20х1013 Вт и при этом преобразовывать менее 10% тепла в механическую энергию в виде ветра. Тепловыделение эквивалентно 10-мегатонной ядерной бомбе, взрывающейся каждые 20 минут. В год все человечество использует примерно 20% от всей мощности урагана. В результате может образоваться только ядерный шторм, который будет еще смертоноснее обычного.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Грязные игры Запада раскрыты: Скрипаль сделала новое заявление

Россию заставят отказаться от контактов с другими странами

Поезд ушел: Россия отказалась от возвращения в G7

Это объединение потеряло всякий смысл, считают в Москве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей