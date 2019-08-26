В США был реальный план уничтожения ураганов ядерными взрывами

Ракету хотели запустить в "глаз" бури

Накануне президент США Дональд Трамп снова оказался в новостных заголовках благодаря своему предложению сбрасывать ядерные бомбы на ураганы. Как сообщил Axius, американский лидер заявил об этом в ходе закрытого брифинга, чем изрядно шокировал сотрудников Белого дома.

"Ураганы формируются у побережья Африки, затем через Атлантику направляются в сторону США. А мы ударим в самый центр – глаз урагана, – сбросим бомбу. Почему мы не можем так сделать?" – без обиняков поинтересовался Трамп.

Это может показаться смешным, однако в 50-х гг. прошлого века в США серьезно думали об этом. Тогда еще не было взрывов на Маршалловых островах, Новой Земле, поэтому человечество еще не осознавало всю опасность радиации.

В 1958 г. в Вашингтоне был запущен проект Plowshare, который должен был создать положительный, если так можно выразиться, имидж атомному оружию. В его рамках предполагалось найти применение атомным взрывам в промышленности.

Однако бывший метеоролог ВВС США Джек Рид пошел еще дальше. Во время службы на Филиппинах в 1946 г. он восемь раз летал на В-29 вблизи тайфунов. Штормы навсегда покорили Рида, и в голове у него зародилась абсолютно сумасшедшая идея – использовать ядерное оружие для рассеивания ураганов.

Сначала его идея заключалась в том, чтобы ослабить шторм, сбросив бомбы с двух сторон. Однако затем у него появилась навязчивая идея сбросить бомбу прямо в центр урагана. В так называемом "глазу" шторма на 10 градусов теплее, чем во все остальной части. Поэтому, если сбросить в центр заряд, большая часть воздуха унесется в стратосферу, и ураган существенно ослабеет.

Рид предполагал, что запустить ракету сможет подводная лодка, которая беспрепятственно проникнет в центр. Предполагаемая сила заряда, чтобы повлиять на ураган – 20 мегатонн. Сейчас об этом можно читать лишь с содроганием, так как в "Царь-бомбе" было 50 мегатонн, и это был страшный взрыв. Последствия от 20-мегатонного взрыва также были бы ужасны.

Рид представил проект в 1956 г., но никто не воспринял его всерьез. Большинство ученых в пух и прах разнесли его теорию.



Дело в том, что мощность ураганов в разы превышает мощность любых ядерных взрывов. Мощный ураган, вроде "Катрины", может вырабатывать от 5 до 20х1013 Вт и при этом преобразовывать менее 10% тепла в механическую энергию в виде ветра. Тепловыделение эквивалентно 10-мегатонной ядерной бомбе, взрывающейся каждые 20 минут. В год все человечество использует примерно 20% от всей мощности урагана. В результате может образоваться только ядерный шторм, который будет еще смертоноснее обычного.