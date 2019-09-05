МиГ-37 назвали самым засекреченным истребителем

Самолет шокировал характеристиками

МиГ-37 считается одним из самых загадочных истребителей в мире. В отличие от реальных МиГ-1.44 и YF-23, которые вполне могли поступить на вооружение, "тридцать седьмого" никто никогда не видел.

Тем не менее эскизы истребителя будущего и его умопомрачительные характеристики каким-то образом просочились в западные издания, после чего американцы ускорили разработку F-22.

Журналисты утверждали, что русские уже построили истребитель пятого поколения с турбореактивным форсажным двигателем. Также в СМИ появилась информация о применении в конструкции самолета механизма многоосевого направления тяги.

Поражала и скорость истребителя – до 5300 км/час. Даже по современным меркам это слишком быстро для пилотируемого самолета, так как тот же SR-71 нагревался до 500 градусов на скорости более 3 тыс км/час, и летчиков приходилось одевать в специальные скафандры.

МиГ-37 по габаритам должен был быть меньше МиГ-29 и тем более, Су-27 или Су-57. Длина около 13 м, размах крыльев – 10 м, высота около 3 м, масса 16 тонн. Для сравнения: пустой Су-57 весит 18,5 тонн.

"Тридцать седьмой" якобы вооружался двумя 30-миллиметровыми авиапушками, ракетами Р-26 для воздушных целей и Х-25 для наземных. Также МиГ-37 мог взять бомбы разного диаметра, то есть по сути работать, как истребитель-бомбардировщик.



Схему крыла МиГ-37, которое очень напоминало очертания YF-23, быстро растиражировали западные издания. Однако в СССР упорно молчали и всячески давали понять, что знать не знают о таком истребителе.

По мнению экспертов, американцы, скорее всего, сами выдумали этот самолет, чтобы ускорить программу F-22. Правительство удалось убедить, что "коммунисты" вот-вот утрут нос Пентагону, и, если не спонсировать программу "Рэптора" и F-117, будет худо.

Другие полагают, что в СССР существовали эскизы, и, возможно, даже был макет. Отечественные конструкторы действительно работали над перспективным истребителем, создавая задел на будущее, как это, впрочем, обычно и происходит. Каким-то образом они попали на Запад – и началось.

Но и есть и те, кто верят, что МиГ-37 поднимался в небо в 1988 г., однако развал СССР помешал запустить в серию самый секретный советский истребитель. По еще одной версии, проект забросили ради Су-47 "Беркут" с крылом обратной стреловидности. Но в любом случае, построили в итоге Су-57.