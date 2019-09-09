СССР готовил план уничтожения авианосцев США ядерными ракетами

Но в итоге признал его сомнительным

Сегодняшний Пекин лелеет план уничтожения американcких авианосцев баллистическими ракетами с расстояния до 2 тыс. миль. Однако не все знают, что в Советском Союзе эта мысль пришла в голову военачальникам еще в 60-х гг. прошлого века и была отброшена как незрелая.

Журнал The National Interest опубликовал отрывок из статьи советского журнала 1962 г., которую рассекретило ЦРУ. Она так и называется "Разведывательные указания для внезапной атаки крупными подразделениями американских авианосцев". Автор – капитан первого ранга ВМФ СССР В. Ануфриев.

В Москве тогда предполагали, что американцы используют свои авианосцы для нанесения ядерных ударов по СССР. Признаком готовящегося нападения Ануфриев называл массовый выход кораблей из портов.

По его мнению, авианосцы почти неуязвимы для баллистических ракет, так как постоянно находятся в движении. Кроме того, они маневрируют среди других кораблей, поэтому ракете будет трудно найти цель. Самолеты-разведчики и подводные лодки обнаруживают лишь приблизительное местонахождение авианосца. Это может быть вспомогательное судно или большой десантный корабль. Разумеется, сейчас разведка более точная, однако все равно даже огромный авианосец – это капля в океане, которая, к тому же, быстро движется.

Не менее сложно навести ракету на авианосец по спутнику, так как для отправки координат понадобится некоторое время. Авианосец не будет ждать и уйдет дальше. Поэтому, только выпустив десятки ракет, возможно, удастся накрыть корабль. Но стоит ли это того? Гораздо проще использовать сверхдальние авиационные ракеты типа современного "Кинжала" или противокорабельные П-700 "Гранит" или П-1000 "Вулкан".



Сейчас, благодаря системе Aegis, способной сбивать баллистические ракеты, авианосцы стали еще более защищенными. Однако и ракеты стали намного "умнее", чем в 60-е годы. Тем не менее попасть в движущийся корабль на расстоянии нескольких тысяч километров остается крайне тяжелой задачей.