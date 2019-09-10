F-35 станет убийцей "Арматы"

Истребитель получит убойное оружие

F-35 обычно представляют "крадущимся хищником", который наносит неожиданный удар истребителю четвертого или даже пятого поколения. Или прорывающим ПВО истребителем, уничтожающим командные пункты и аэродромы.

Однако по мнению журнала The National Interest, этот самолет может стать настоящим убийцей танков, в том числе – российской "Арматы". Благодаря "умным" бомбам малого диаметра Small Diameter Bomb II эти истребители в версии Block IV смогут поражать движущиеся бронированные цели, такие как танки БМП и БТР.

F-35 в последней версии будет вооружен бомбами и ракетами американского, британского и, возможно, даже турецкого производства, хотя выход Анкары из программы истребителя поставил это под вопрос.

SDB II, в отличие от GBU-54 с лазерным наведением, которая уже используется в войсках, способна уничтожать цели на больших расстояниях и в любую погоду. В то время как "пятьдесят четвертую" может сбить с курса песок или дым. Кроме того, SDB II обладает двухдиапазонным каналом передачи данных, поэтому она может менять цели прямо в полете.

Комбинация разных датчикам делают эту бомбу беспощадной убийцей военной техники. NI полагает, что этим оружием лучше всего будет бороться с танками, например, российской "Арматой".

Технология "плазменной струи" позволяет пробивать любую броню. Для ВВС планируется произвести 12 тыс. этих бомб, для ВМС – 5 тысяч.

Кроме того, F-35 будет вооружен усовершенствованными ракетами средней дальности AMRAAM для воздушного боя, JDAM или GBU-12, бомбами с лазерным наведением. Также для поединков с самолетами противника истребитель уже получил AIM-9X Block II Sidewinder.